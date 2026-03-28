TMW Dalla Spagna sono sicuri: Bastoni dice sì al Barça. Quanto può valere l’interista?

La fonte è autorevole: Marca, nella sua edizione odierna, si espone. Alessandro Bastoni, corteggiato dal Barcellona - il ds Deco è stato più volte a Milano nelle ultime settimane - avrebbe detto di sì al Barcellona. Un sì molto precoce, considerando che a oggi non risulta ancora in essere alcuna trattativa tra i catalani e l’Inter, ma, appunto, la fonte è autorevole.

Bastoni, peraltro, oltre a dire sì a uno scenario (salutare l’Inter) che finora non l’aveva mai solleticato, l’avrebbe fatto con un tempismo discutibile. Tra la semifinale e l’andata dei playoff per l’accesso ai Mondiali, a cui l’interista è arrivato in un clima - dopo il caso Kalulu - tutt’altro che semplice da gestire. E quindi qualche dubbio su questo sì resta, complice il fatto che in viale della Liberazione, per ora, non sia arrivato pressoché nulla, se non voci, relativamente all’interessamento catalano.

Sta di fatto che, se non a marzo, il Barcellona a Bastoni pare decisamente interessato. E che all’Inter il vento è cambiato: la parola "incedibili" non esiste più. Le motivazioni sono varie: la scorsa stagione, il nuovo ciclo verde, l’entrata a regime del nuovo corso Oaktree, i casi singoli, il progetto. Bastoni, per esempio, compirà 27 anni tra un paio di settimane e, oltre a essere uno dei punti di forza della squadra di Chivu, è anche uno dei motivi - se non il principale - per cui l’Inter non può immaginare di cambiare sistema, di passare alla difesa a quattro come al romeno piacerebbe. Intendiamoci: non che per queste ragioni debba partire necessariamente. Ma, se in passato qualsiasi sirena era stata subito zittita in casa Inter, oggi la situazione è un po’ diversa. Resta un tema, eventuale e peraltro storicamente ostico in casa Barcellona, dei soldi. Quanto vale Bastoni? Per Transfermarkt, la bibbia del settore, 70 milioni di euro. Potrebbe non essere una valutazione così lontana dalla realtà.