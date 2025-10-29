Pio Esposito: "All'Inter si gioca con la pressione. Napoli? Dimostriamo che è un incidente"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter che parte titolare questa sera contro la Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita: "So che il gol non è ancora arrivato in questo stadio incredibile e non vedo l'ora che arrivi però io penso prima di tutto alla prestazione, a fare la mia partita e portare a casa i tre punti. Se poi il gol arriva questa sera è ancora meglio".

Come sta vivendo questi primi passi con l'Inter?

"Se giochi all'Inter devi sapere di avere pressioni e responsabilità. Ma ben vengano entrambe, le ho sognate sin da bambino, impossibile tirarsi indietro proprio ora. Mi prendo le responsabilità e le pressioni che ci sono e provo a fare al massimo tutti i giorni quello che so fare. Quello che arriva dopo è un di più".

Vi è rimasto addosso qualcosa della sconfitta di sabato a Napoli?

"Il calcio è bello perché ti dà subito l'occasione di rifarti e stasera abbiamo il modo di dimostrare che è stato solo un piccolo incidente di percorso. Le sconfitte non piacciono mai a nessuno, fanno sempre male, ma oggi possiamo già voltare pagina".

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.