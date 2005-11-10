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Inter, Zielinski: "Siamo la squadra da battere. Chivu? Un grandissimo"TMW
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“Siamo una grande squadra, quella da battere, quindi chiunque ci sfida dà il massimo”. Piotr Zielinski, dal palco del premio Gentleman, ha parlato così della sua Inter: “Però siamo forti, puntiamo a vincere tutto. Sabato cercheremo di segnare noi per primi per stare più tranquilli”.
Quanto a Cristian Chivu: “È una grandissima persona e un ottimo allenatore. È un piacere essere allenato da lui. Spero di poterlo fare ancora a lungo perché è un grandissimo”.
La nuova sosta? “È un pochino troppo lunga, sinceramente: non vedevo l’ora di tornare nel club. Poi sono cose che non decido io. È sempre un piacere giocare per la nazionale, ma quattro partite… è un po’ troppo lunga”.
Fonte: Da Milano, Antonello Gioia
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