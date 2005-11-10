Inter, Zielinski: "Siamo la squadra da battere. Chivu? Un grandissimo"

“Siamo una grande squadra, quella da battere, quindi chiunque ci sfida dà il massimo”. Piotr Zielinski, dal palco del premio Gentleman, ha parlato così della sua Inter: “Però siamo forti, puntiamo a vincere tutto. Sabato cercheremo di segnare noi per primi per stare più tranquilli”.

Quanto a Cristian Chivu: “È una grandissima persona e un ottimo allenatore. È un piacere essere allenato da lui. Spero di poterlo fare ancora a lungo perché è un grandissimo”.

La nuova sosta? “È un pochino troppo lunga, sinceramente: non vedevo l’ora di tornare nel club. Poi sono cose che non decido io. È sempre un piacere giocare per la nazionale, ma quattro partite… è un po’ troppo lunga”.