Inter, si riparte da San Siro: Calhanoglu c’è, Spence cerca spazio e Chivu aspetta Stankovic

Dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, l’Inter torna a San Siro per affrontare il Parma. La squadra di Cristian Chivu riparte da una sfida per ritrovare ritmo e continuità, ma anche per verificare le condizioni dei giocatori e le possibili alternative a disposizione del tecnico. Le settimane di sosta hanno inevitabilmente modificato il lavoro quotidiano ad Appiano Gentile, tra calciatori rimasti a Milano e altri impegnati con le rispettive selezioni. "In tre settimane cambia poco", ha spiegato Chivu in conferenza stampa, sottolineando come il problema principale sia stato lavorare con un gruppo ridotto e gestire i carichi di chi ha giocato con la propria Nazionale. Adesso, con la squadra nuovamente al completo, l’obiettivo è ripartire nel modo migliore, senza sottovalutare un Parma che si presenterà a San Siro con Alberto Gilardino in panchina. La gestione delle energie sarà fondamentale, soprattutto considerando il calendario fitto che attende i nerazzurri nelle prossime settimane.

Rientri tanto attesi

La notizia più importante riguarda Hakan Calhanoglu, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo da lunedì e nuovamente a disposizione dell’allenatore. Il centrocampista turco rappresenta un riferimento fondamentale per l’equilibrio della squadra, non soltanto per la qualità in costruzione, ma anche per la capacità di dettare i tempi e garantire ordine nella fase di non possesso. Chivu ha voluto fare chiarezza anche sulle polemiche nate in Turchia per la mancata presenza del giocatore sugli spalti durante la gara con gli azzurri, spiegando di aver preferito averlo ad Appiano per lavorare insieme alla squadra: "Il problema sono stato io, ho fatto allenamento al pomeriggio tardi e ci tenevo che fosse dentro, altrimenti gli avrei dato una giornata di riposo per mandarlo a vedere la partita. Lunedì, giorno di Italia-Turchia, abbiamo fatto allenamento nel tardo pomeriggio e non gli ho dato il giorno libero perché mi serviva lavorare con lui". Resta poi da seguire la situazione di Djed Spence, pronto a tornare tra i convocati dopo un periodo complicato sul piano fisico. L’esterno si allena con il gruppo da circa una settimana, ma il lungo percorso di riabilitazione e la pausa successiva al Mondiale impongono prudenza. La convocazione è un primo passo importante, mentre un eventuale impiego contro il Parma potrebbe offrirgli l’occasione di cominciare a guadagnare spazio e dimostrare di poter essere una risorsa concreta sulle corsie laterali.

Risorse importanti

Tra i giocatori da osservare c’è anche Andy Diouf, che ha convinto Chivu per la disponibilità a interpretare ruoli differenti. Il tecnico ha apprezzato la sua prova sulla sinistra con la Francia, evidenziando come la duttilità possa aumentare le possibilità di trovare spazio nell’Inter. Per il centrocampista, la sfida è trasformare questa versatilità in un’opportunità concreta, mettendosi a disposizione delle esigenze collettive. Attenzione anche ad Aleksandar Stankovic, fin qui utilizzato con il contagocce: Chivu ha riconosciuto che avrebbe potuto concedergli più minuti, ma ha ribadito la propria fiducia nel giovane centrocampista, che continua a lavorare seriamente per ritagliarsi un ruolo: "Lui sa di essere in una squadra che ha la pressione e le ambizioni alte. Lavora per far vedere che sa stare a questo livello". La concorrenza in mezzo al campo resta elevata, con Sucic, Mkhitaryan e Barella che rappresentano altre soluzioni importanti per l’allenatore. La ripresa contro il Parma sarà dunque un banco di prova non soltanto per i titolari, ma anche per chi cerca maggiore continuità. Chivu chiede alla squadra di conservare la capacità di reagire mostrata nelle difficoltà e di aggiungere maggiore maturità nella gestione dei momenti della partita. È da qui che passa la ripartenza nerazzurra. Ritrovare intensità, solidità e concretezza, facendo attenzione alle energie senza perdere di vista l’obiettivo dei tre punti.