Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan c'è una priorità che prende sempre più corpo: rinforzare le corsie esterne. La fascia sinistra, in particolare, è uno dei reparti sotto osservazione, ma l'attenzione della dirigenza rossonera non si limita a quella zona del campo. L'obiettivo è individuare profili che possano alzare il livello delle alternative a disposizione di Ruben Amorim, con caratteristiche e costi differenti. Sono diversi i nomi finiti nell'orbita milanista, alcuni già conosciuti, altri emersi nelle ultime settimane.

Le idee a destra: Amorim e Read

Il profilo che stuzzica maggiormente è quello di Noussair Mazraoui. Il laterale marocchino del Manchester United è un giocatore che Ruben Amorim conosce bene e apprezza, avendolo già allenato in Inghilterra. La sua duttilità, la capacità di interpretare entrambe le fasce e l'esperienza internazionale lo rendono un'opportunità da tempo sul taccuino degli scout rossoneri, può darsi lo sia anche del nuovo HOF, Markus Krosche. I Red Devils devono fare riflessioni sui giocatori in rosa ora che è arrivato Mauricio Pochettino. Poi c'è Givairo Read, come anticipato su queste colonne: l'esterno basso del Feyenoord, classe 2006, è un profilo di prospettiva, dotato di qualità atletiche e tecniche che lo rendono uno dei talenti più interessanti nel suo ruolo. La valutazione del club olandese, nell'ordine dei 25-30 milioni di euro e l'asta può scattare, per questo il Milan drizza le anenne sin da ora. Attenzione anche a Malo Gusto, terzino del Chelsea, altro nome finito nel radar rossonero. Il francese rappresenta un'opzione che può combinare gioventù ed esperienza, anche se la sua situazione a Londra e i costi dell'eventuale operazione rendono il quadro da monitorare.

Le idee a sinistra: occhio a De Cuyper

Tra le idee più calde per l'esterno basso mancini c'è Mahamadou Nagida, classe 2005 del Rennes, profilo accessibile per costi ma chiaramente da inserire step by step in una rosa così ambiziosa. Poi Juan Miranda del Bologna, che già conosce la Serie A, e attenzione pure a Maxim de Cuyper del Brighton, giocatore apprezzatissimo ma pure costoso, sui 50 milioni come richiesta. Altro nome: Alejandro Balde del Barcellona, sul quale (in prestito) ci sarebbe anche l'interessamento della Juventus.