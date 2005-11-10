A poche ore dal rocambolesco 4-4 con l'Atalanta, l’Inter torna al Meazza per sfidare lo Stoccarda nella quinta giornata di Champions League. La squadra di Chivu, scivolata a -3 dalla vetta in campionato, deve recuperare terreno anche nella massima competizione continentale dove si è rimessa in carreggiata con i successi su Shakhtar Donetsk e Feyenoord dopo il pessimo avvio contro Real Madrid e Club Brugge. Direzione arbitrale affidata a Letexier. Calcio d’inizio alle ore 21.

Come arriva l’Inter

La rimonta subita nei minuti finali non è l’unica cattiva notizia dell'ultima trasferta, nella quale si è fermato nuovamente Calhanoglu. Il regista turco ne avrà per qualche settimana e non sarà dunque della partita, così come Zielinski che non ha smaltito il problema accusato in Nations League con la Polonia. In cabina di regia dovrebbe sistemarsi Sucic, affiancato da Barella e Mkhitaryan ma non è da escludere l’impiego di Jones. Dubbi sul ritorno dal primo minuto di Lautaro: a guidare l’attacco potrebbero essere ancora Thuram e Pio Esposito, galvanizzato dalla tripletta di Bergamo.

Come arriva lo Stoccarda

Inizio di stagione altalenante per la formazione tedesca, reduce dal pareggio a reti bianche contro lo Schalke 04 e già distante dalle posizioni di vertice della Bundesliga (ottavo posto a 11 punti dalla vetta occupata dal Borussia Dortmund). Le cose vanno leggermente meglio in Europa: la recente sconfitta col Galatasaray ha interrotto la serie di due successi e un pareggio. Hoeneß recupera Stiller, faro della mediana: da capire se potrà partire titolare oppure si accomoderà inizialmente in panchina.