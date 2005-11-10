La scorsa estate Pep Guardiola avrebbe potuto sedersi sulla panchina dell'Italia, ma ha detto no. Lo racconta lo stesso allenatore spagnolo, 55 anni, ospite del programma YouTube "Romário TV" condotto dall'ex fuoriclasse brasiliano: per la prima volta Guardiola parla pubblicamente dei contatti con la Federcalcio e spiega perché non si è arrivati alla Nazionale azzurra.

Il contatto con Maldini e Leonardo

L'offerta non è arrivata da intermediari qualunque: Paolo Maldini e Leonardo, ex bandiere del Milan, si sono presentati con una proposta ufficiale. "Ne parlo per la prima volta, ma sì, ho parlato con loro. Ero quasi in imbarazzo nel dire di no all'Italia", ha spiegato Guardiola. Un incarico che lo allettava moltissimo: "Sarebbe stato uno dei più grandi onori della mia carriera allenare la nazionale italiana".

Perché è arrivato il rifiuto

Alla base del no c'era la stanchezza. Dopo dieci anni al Manchester City, con sei campionati e una Champions League conquistati, e 18 anni complessivi in panchina, con partite ogni tre giorni, Guardiola sentiva di aver bisogno di una pausa. "Mi sono reso conto che dovevo smettere. Avevo bisogno di un po' di tempo per me stesso".

Il futuro: una Nazionale

Il ritorno in panchina non è escluso, anzi. Guardiola ha spiegato che a incuriosirlo di più sarebbe proprio un incarico da ct: "È il prossimo passo". Ma non sa ancora dove. Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato anche alla federazione statunitense. Per ora, però, il tecnico catalano si gode il riposo: "In questo momento sto bene".