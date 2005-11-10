Si fa un gran parlare di Gustavo Varela ed è anche normale, se si pensa all'incredibile impatto avuto nel mondo della Serie A da questo attaccante portoghese arrivato a Monza da sconosciuto o quasi: è l'unico che tiene il passo di una macchina da gol come Malen, che tallona a una rete di distanza nella classifica cannonieri. Un affare già clamoroso, se si pensa al fatto che i brianzoli abbiano speso appena 2,5 milioni di euro nella scorsa estate e si preparano a moltiplicare per un bel po' di volte quella cifra, pensando a un possibile incasso già per gennaio.

Un segreto? In dirigenza

Se c'è un segreto nell'acquisto di Varela da parte del Monza, si può provare a ricercare in dirigenza. E nella presenza in organigramma da un anno e qualche mese di un dirigente esperto per quanto poco chiacchierato, che fa del lavoro tramite lo scouting il suo punto di forza. Se uno ricerca l'origine del colpo Varela finirà per imbattersi nella figura di Francesco Vallone, coordinatore dell'area tecnica della società biancorossa della Brianza dall'estate del 2025.

Chi è Vallone: un identikit

45 anni, è nato a Roma e nella sponda giallorossa della Capitale si è anche formato come dirigente, ricoprendo il ruolo di capo scout dall'estate del 2013 a quella del 2021. C'è anche la sua mano dietro a colpi del calibro di Alisson, Paredes, Emerson Palmieri e persino Zaniolo. Lasciata Roma, due anni al Vicenza tra Serie B e C, prima di un altro biennio in una realtà che dello scouting fa la sua forza come l'Udinese. Nei bianconeri del Friuli con lui sono arrivati talenti poi venduti a molto di più di quanto sono costati tipo Atta e Kristensen o comunque valorizzati stile Okoye. Dal luglio 2025 è nella dirigenza del Monza, nello scorso mercato estivo ha indicato tra i nomi giusti per l'attacco quello di Varela. Il DS Obiang ha colto il consiglio e il risultato è sotto gli occhi e sulla bocca di tutti.