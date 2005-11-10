Marco Bellich, difensore della Juve Stabia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta casalinga contro il Catanzaro. Queste le sue parole:

"Siamo tutti demoralizzati e rammaricati per questa partita. Volevamo fare di più, ma non ci siamo riusciti. Sabato, però, ci aspetta un'altra gara e dobbiamo pensare partita dopo partita. Per noi ogni incontro è una guerra, perché dobbiamo conquistare i punti necessari per salvarci. Dobbiamo concentrarci esclusivamente su questo, lavorando ogni giorno con il nostro obiettivo ben chiaro".

La squadra ha fatto tanto possesso palla, ma è mancata la capacità di verticalizzare:

"Abbiamo avuto un possesso palla un po' sterile, con poche verticalizzazioni. Non siamo riusciti a trovare gli spunti giusti né a sfruttare i movimenti dei compagni. Dobbiamo lavorare su questo aspetto: va bene tenere il pallone, ma bisogna anche cercare maggiormente gli attaccanti, mettendoli nelle condizioni di creare occasioni da gol e fare male agli avversari".

Sui gol subiti:

"Siamo stati un po' ingenui. Inoltre, non ci siamo sentiti particolarmente tutelati dall'arbitro, perché in entrambe le occasioni, a nostro avviso, c'erano dei falli a nostro favore prima di quelli fischiati agli avversari. Non possiamo però aggrapparci all'arbitraggio né utilizzarlo come alibi. Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare, ovvero il nostro lavoro e quello che facciamo in campo".

Quanto è importante pareggiare l'intensità degli avversari?

"Dobbiamo almeno eguagliare la cattiveria agonistica degli avversari in ogni partita. In questo campionato le gare sono difficili da vincere e, se non riusciamo a pareggiare l'intensità e la voglia degli altri, diventa complicato portare a casa il risultato. La nostra qualità individuale viene dopo: la prima cosa è non essere inferiori sotto questo aspetto".

Non si possono subire tre gol in casa:

"Non possiamo prendere tre gol in casa, ma nemmeno in generale. Significa che qualcosa non sta funzionando e dobbiamo necessariamente intervenire".

Cosa è successo alla squadra nelle ultime due partite?

"È una bella domanda. Se sapessimo esattamente cosa è successo, probabilmente non saremmo qui a commentare queste prestazioni. Credo che il problema sia proprio quello di cui abbiamo parlato: a Modena non siamo riusciti a pareggiare la loro voglia di vincere e la cattiveria che hanno messo in campo. Oggi è successo qualcosa di simile".

Il Catanzaro non ha creato tantissime occasioni, ma è riuscito a segnare tre gol:

"Il Catanzaro non ci ha creato chissà quante occasioni, ma quelle poche che ha avuto le ha trasformate in gol. Questo dimostra che dobbiamo ritrovare attenzione, solidità e determinazione".

Come avete vissuto la sconfitta nello spogliatoio?

"C'è delusione e rammarico. Perdere 3-1 in casa, subendo tre gol contro una squadra che in questo momento è una diretta concorrente per la salvezza, non può lasciarci indifferenti. Dobbiamo però ripartire dalla consapevolezza di essere una squadra composta da giocatori forti".

Adesso c'è subito la Carrarese:

"Già da domani dobbiamo pensare al lavoro e alla partita contro la Carrarese. Ogni gara per noi deve essere una guerra. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, a partire da me, e pareggiare la cattiveria che gli avversari mettono su ogni pallone".

I tifosi si aspettano una reazione dalla squadra:

"È normale che chiedano di più dopo una prestazione come quella di oggi e una sconfitta del genere. Ci chiedono di dare qualcosa in più per questa maglia. Come ho detto prima, non possiamo essere inferiori agli avversari dal punto di vista agonistico, altrimenti le partite si perdono".

La Juve Stabia deve ritrovare spirito e determinazione:

"Non siamo il Palermo e non siamo il Modena. Dobbiamo lavorare su questi aspetti. Le qualità le abbiamo e abbiamo giocatori forti, ma vengono dopo rispetto al cuore e alla grinta che tutti dobbiamo mettere in campo". Le sue parole riportate da ViviCentro