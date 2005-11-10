Samuele Damiani, centrocampisti dell'Ascoli, commenta ai canali ufficiali del club il pesante k subito in casa del Cesena:

"Non ci siamo mai sentiti giocatori forti, siamo una neopromossa, le prestazioni precedenti potevano far pensare a cose diverse, ma abbiamo sempre detto che l’obiettivo primario era mantenere la categoria. Siamo giocatori di C e, come dice il Mister, solo se facciamo le cose come si deve, alla fine della stagione potremo ritenerci giocatori di B, abbiamo tanta umiltà e voglia di metterci in gioco. Oggi volevamo rifarci dopo la partita pareggiata col Vicenza, non ci siamo riusciti, chiediamo scusa ai nostri tifosi, che ci hanno seguito in tantissimi. Il calcio dà sempre una seconda possibilità e faremo di tutto per riscattarci.

Il Cesena è una squadra allenata molto bene, fisica e tecnica, nel primo tempo ci siamo confrontati alla pari e solo una giocata di Caprini ha sbloccato il risultato. Nel secondo tempo siamo stati un po’ distratti in alcune situazioni, abbiamo commesso errori che in genere non facciamo, ma non è stata una partita che giustifica un passivo così pesante”.