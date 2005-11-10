Altra serata pazza per il Napoli, che abbatte i pronostici e va vicino al colpaccio sul campo del Manchester City per la partita valevole per la 5^ giornata di Fase Campionato della Champions League e alla fine ne esce con un comunque onorevole pareggio conclusivo per 2-2. Con grande protagonista, di nuovo, Noa Lang. E delle inevitabili implicazioni a riguardare lui, ma di rimbalzo anche il compagno di reparto David Neres. Facciamo ordine.

Lang non sta sbagliando più un colpo

L'esterno olandese sta vivendo un presente paradossale nel Napoli, visto che da diverse settimane è nell'occhio del ciclone da parte dei suoi tifosi, che lo hanno preso di mira per atteggiamenti sbagliati e non mancano di fischiarlo più o meno a ogni tocco di palla. 'In cambio', Lang non sta più sbagliando una partita. E tutto questo potrebbe seriamente riflettersi sulle scelte del club campano nel prossimo mercato: l'esubero designato per il sacrificio che apra le porte ad altri acquisti non sembra più ormai essere lui, ma un compagno di reparto.

Neres perde posti e guadagna tanto

Impensabile fino a qualche mese fa, ma è Neres ad oggi il profilo più indicato a svestire la maglia del Napoli nella finestra di gennaio. Tra problemi fisici e posti persi nelle gerarchie, il brasiliano ha smarrito via via centralità e adesso il più simile ai tratti dell'esubero sulle fasce dell'attacco sembra proprio lui. Anche per via di quel contratto pesante da 3 milioni di euro netti, con un anno e mezzo circa rimanente, pur essendoci l'opzione pro-club per allungare fino al 2029. Se dovesse arrivare un'offerta interessante, il Napoli aprirebbe le porte alla sua partenza senza fare eccessiva opposizione. Fin qui si sono fatti sentire per lui soprattutto in Brasile, ma il pesante ingaggio e le sue volontà stanno frenando questo tipo di scenario.