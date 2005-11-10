Adrien Rabiot è sempre più vicino a rinnovare con il Milan. La volontà comune è quella che porterà a breve giro di posta ad un accordo totale. Un colpo importante in chiave futura visto che il francese è un giocatore di grande importanza e spessore.

Prima di Natale arriva la fumata bianca?

Cardinale vuole farne un riferimento della squadra anche in virtù del fatto che l’anno prossimo con ogni probabilità non ci sarà più neanche Modric. Per Amorim è un punto di riferimento indispensabile, anche per i compagni di squadra. E poi c’è lui che vuole restare in rossonero e prolungare la sua avventura quasi a chiudere la carriera con questa maglia. Rabiot ha un contratto fino al 30 giugno 2028. La proposta dei rossoneri è un allungamento fino al 2030 con opzione per l’anno successivo. Il tutto ovviamente con adeguamento economico. Il suo avvio di campionato è stato eccezionale se si pensa che nelle ultime 7 partite di campionato è sempre stato protagonista con assist o gol. Tra l’altro con 5 reti a oggi è il centrocampista più prolifico di tutta la serie A. L’obiettivo del Milan è poter annunciare l’accordo prima di Natale.

Difensore centrale e esterno sinistro: il punto

Il Milan cerca un forte difensore centrale con Gonçalo Inacio che rimane la prima scelta anche se la trattativa con Sporting Lisbona è tutta in salita. Ma non solo. I rossoneri infatti sono alla ricerca anche di un esterno sinistro, visto che Estupinian è in uscita e che Bartesaghi viene considerato più un giocatore di spinta che in grado di proteggere. Con il Frosinone Amorim ha infatti chiesto un sacrificio tattico a Musah, che si è dovuto adattare ad una posizione non sua. Per questo i riflettori si sono accesi anche su questo ruolo. Il Milan è già al lavoro per trovare la soluzione più giusta da regalare ad Amorim.