Marco Tumminello, attaccante del Benevento a segno nella rotonda vittoria di ieri contro l'Empoli, ha commentato così il successo in conferenza stampa

“Era da tanto che non segnavo in Serie B. Mi piace spaziare tanto e non dare riferimenti. Era dai tempi di Pescara, nel 2019, che non giocavo da punta centrale. L'anno scorso la mia stagione è partita a novembre, quest'anno pure per vari problemi”.

Che rapporto hai con mister Floro Flores?

“Col mister ho un grande rapporto, ci siamo sempre confrontati anche sul piano personale. Sono contento di averlo accanto”.

Hai una dedica particolare per questo gol?

“Dedico il gol a mia moglie, aspettiamo un altro bimbo o bimba. Una gioia doppia dopo quello che ci è successo. Una luce in fondo al tunnel. Mi sento importante, ma lo siamo tutti. Ognuno mette la sua parte nello spogliatoio, siamo un gruppo unito e coeso”. Le sue parole riportate da Pianetaserieb