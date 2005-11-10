Capita spesso. Troppo spesso. Nel calcio, quando i risultati non arrivano, l'allenatore finisce per essere messo in discussione. Le società, per dare una svolta al trend in campo, optano per il cambio di guida tecnica esonerando il tecnica in carica. Questa cosa non è accaduta a Genova, sponda rossoblù. Il club del presidente Dan Sucu non aveva iniziato benissimo questo campionato con un punto raccolto in cinque partite frutto del pareggio casalingo contro il Frosinone e di quattro sconfitte contro Napoli, Como, Lazio e Parma.

15 punti in sette gare

Contrariamente a quanto accade dalle altre parti, dalle parti di Villa Rostan hanno ribadito la fiducia al proprio allenatore che nella prima sosta di campionato ha lavorato "come se fossimo subentrati" (così aveva detto a Bucarest dopo l'amichevole con il Rapid) per risollevare le sorti del Grifone. E così è stato. L'andamento in campionato premia la pazienza e la fiducia della dirigenza rossoblù con Vasquez e compagni che hanno raccolto 15 punti in sette partite. Un andamento, quello nelle ultime gare, che li posiziona alle spalle di Lazio, Roma, Milan, Inter, Como e Bologna, quest'ultima l'unica che ha realmente svoltato con il cambio in panchina.

I risultati dopo la sosta

Si è partiti con la vittoria casalinga contro la Fiorentina per poi proseguire, dopo il ko di Roma contro i giallorossi di Gasperini, con tre successi di fila contro Venezia, Juventus e Lecce per poi concludere con il 2-0 ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo preceduto solo dalla sconfitta per 2-1 a Marassi contro il Milan.