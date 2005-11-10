“È tutto positivo, nonostante mi sia fatto male e abbia dovuto recuperare. Adesso ho iniziato a giocare, sto bene e mi sento bene. Devo ringraziare il mister e i miei compagni. Sono fortunato perché, quando sono rientrato, mi hanno gestito bene, inserendomi piano piano e con calma. Adesso mi sento bene”. Le parole di Marco Palestra di due settimane fa, dal ritiro con l'Italia, sembrano in totale controtendenza con quanto scrivono di lui in questi giorni. Perché dopo la prima panchina senza entrare, ecco che è finito tra i possibili cedibili del Chelsea.

Tanta concorrenza

La realtà è che a Londra ci sono diversi giocatori che ne possono prendere il posto. Come Acheampong, che è stato il titolare nell'ultima sfida - persa per quattro a uno - contro il Leeds. Oppure Malo Gusto, comunque nazionale francese. O Reece James, che sarebbe il capitano. Insomma, qualcuno potrebbe anche domandarsi la liceità della scelta del Chelsea di prendere Palestra.

Chi di sicuro non se lo domanda è lui stesso. Perché è passato dal Cagliari all'Inghilterra, da guadagnare relativamente poco - come quasi chiunque esce dalle giovani dell'Atalanta - a prendere 6 milioni di euro a stagione per cinque anni. Di sicuro la vita è cambiata, anche se il Chelsea è stata forse non la scelta più legittima per ambire a essere un titolare fisso.