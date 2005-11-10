L'intesa tra Nick Woltemade e Randal Kolo Muani cresce sia sui banchi di scuola sia sul terreno di gioco. I due centravanti bianconeri stanno seguendo con dedizione le lezioni di italiano alla Continassa, tra scherzi, risate e bigliettini scambiati dai banchi in fondo all'aula, decisi a superare l'ostacolo linguistico per comprendere a fondo le direttive di mister Spalletti. Evidente che la complicità tra i due sia in crescita, così come gli automatismi in campo, evidenzia Tuttosport.

Lezioni di italiano fondamentali: la dottrina spallettiana va capita ed eseguita

L'aneddoto raccontato da Woltemade dopo la sfida con il Rennes ("Cosa ci ha chiesto Spalletti alla fine del primo tempo? Non è sempre facile per me capire l’italiano, ma che dovevamo continuare così", ndr) testimonia la volontà dei due attaccanti di trovare una piena sintonia con il tecnico e con l'ambiente. Un'alchimia che sta già dando riscontri concreti: nelle cinque occasioni in cui Spalletti li ha schierati dal primo minuto in coppia, la Juve ha ottenuto tre successi (contro Atalanta, Napoli e Lecce) e due pareggi (con Rennes e Fiorentina).