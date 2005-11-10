A Trieste è stato capace di ridare dignità a una piazza gloriosa ma che prima e dopo di lui ha vissuto momenti di difficoltà. Al Toro ha puntato su giovani talenti contribuendo al ritorno in Serie A e soprattutto ha creato Junior Messias, la più bella favola del calcio italiano degli ultimi anni. Eppure Ezio Rossi è da qualche tempo finito nelle categorie inferiori, colpa di un carattere spigoloso e senza sponsorizzazioni. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il tecnico ci racconta la sua storia:

Che cosa fa oggi Ezio Rossi?

«Diciamo che faccio il pensionato, ma con una grande passione per il calcio. E se dovesse capitare l'occasione, ci ricascherei volentieri. La voglia di stare in campo è sempre forte».

Un amore per il calcio nonostante tutto

«Amo stare in campo. Non quello che c'è intorno, non mi sono mai trovato a mio agio con certe dinamiche. Non sono mai stato bravo nelle pubbliche relazioni e nel marketing, non mi sono mai legato a procuratori e direttori sportivi. Diciamo che sono un cane sciolto».

Eppure ha allenato anche in categorie importanti.

«Credo di essere l'unico ad aver fatto l'escalation dalla Serie D alla Serie A e poi dalla Serie A all'Eccellenza. Eppure ho vinto cinque campionati da allenatore. Sì, cinque, perché quello con il Torino anche se mi hanno esonerato a due giornate dalla fine, lo considero mio. Eppure, nonostante i risultati, non è mai arrivata una chiamata da una categoria superiore».

Si sente poco considerato dal mondo del calcio?

«Se il curriculum valesse davvero qualcosa, probabilmente allenerei in categorie più importanti. Se miei primi tre anni da allenatore non avessi vinto due campionati probabilmente avrei smesso poco dopo. Mi sembra che chi sceglie gli allenatori ascolti soprattutto i consigli dei procuratori».

A un certo punto della sua carriera, è sceso sotto la Serie C e non è più risalito

«Anche per una questione personale. Rimasi scioccato dall'esperienza a Gallipoli al punto da dire a mia moglie che non mi sarei più allontanato così tanto da Torino».

Esperienza particolarmente difficile, quella in Salento

«Andai a marzo, in una situazione già complicatissima. I ragazzi non prendevano lo stipendio da settembre e all'interno della squadra c'era una situazione esplosiva. Mi ritrovai praticamente da solo a tenere in piedi tutto, senza nemmeno un dirigente. Pagavo i pranzi, le carte di credito non erano accettate. A Modena non ci fecero entrare in hotel perché non era stato effettuato il pagamento anticipato. Quando dovemmo andare a Torino dovetti chiedere a mio fratello che aveva un'azienda di sponsorizzare la squadra solo per quella partita e così facemmo potemmo permetterci il viaggio. L'acqua e i detersivi ce li pagavano i tifosi».

In cinque anni si è dimesso quattro volte. Inusuale per un allenatore

«A Coverciano insegnano che non bisogna dare le dimissioni, ma io non sono mai riuscito a comportarmi diversamente. Se le cose non vanno come dovrebbero andare, preferisco lasciare, anche rinunciando ai soldi».

Nel periodo in cui non ste allena ha trovato un'altra grande passione: la maratona.

«Ho corso cinque maratone. La seconda, a New York, l'ho conclusa in tre ore e venticinque minuti. Il mio record assoluto però è 3 ore e 20. Ne sono orgoglioso quanto dei campionati vinti nel calcio. Quando non allenavo, avevo bisogno di trovare un'altra sfida. La maratona mi ha dato molto. E mi piace anche il ciclismo».

Oltre ai campionati vinti ha la soddisfazione di aver puntato su giocatori divenuti importanti

«A Torino ho puntato forte su Balzaretti. E pensi che lo stavano mandando all'Alessandria: fui io a stoppare il trasferimento. In quella squadra esplose Quagliarella, giocatore fortissimo che ho lanciato io ma ad essere onesti penso che lo avrebbe lanciato chiunque dato che aveva delle qualità evidenti. A Treviso puntai su due giovanissimi come Andrea Poli e Robert Acquafresca. Ma quello che mi inorgoglisce di più è la storia di Junior Messias, che è qualcosa che va oltre».

Ci racconti pure

«Il mio amico Roberto Arena aveva creato una squadra di rifugiati politici che giocava un campionato amatoriale a Torino. Mi propose di andare a vedere una partita, ricordo che era una martedì di febbraio alle 10 di sera, non so perché decisi di andare. Rimasi folgorato da un giocatore della squadra avversaria, il suo nome era Walter Junior Messias. A fine partita lo avvicinai e gli chiesi: "Perché giochi in queste categorie? Non sai chi sono, ma qualche anno fa ho giocato con uno che si chiama come te". Mi riferivo al grande Leo Junior. Mi guardava come se fossi pazzo».

E poi che cosa successe?

«Gli dissi di informarsi su chi fossi e mi offrii di dargli una mano. Venni a sapere che faceva il fattorino, aveva 23 anni e non aveva il permesso di soggiorno. Era totalmente disilluso dal mondo del calcio, mi raccontò - e questo non lo posso scordare - che in Brasile aveva mangiato 'riso e sassi'. Non appena trovai panchina, quella del Casale, non ci pensai due volte a portarlo con me. Lo aiutammo con il tesseramento e con le pratiche legate al permesso di soggiorno. Lì cominciò la sua carriera. Guadagnava 1.500 euro, aveva una famiglia e un figlio. Da lì poi è partita la sua carriera. Ricordo che una sera, uscito da cena mi chiamò mia moglie e mi disse: "Pensa se quella sera non fossi andato a vedere la partita di Messias". Le chiesi il perché. Aveva appena segnato all'Atlético Madrid, con la maglia del Milan, in Champions League. Le sliding doors della vita. Per me Messias rappresenta un campionato vinto».

Trieste è il periodo più bello della sua carriera

«Trieste è stata la mia fortuna. Avevo iniziato ad allenare dopo l'esperienza di Legnago, dove ero allenatore-giocatore, uno degli ultimi a ricoprire quel ruolo. Ci salvammo bene e poi arrivai alla Triestina. Lì vinsi due campionati e sfiorai il terzo. È stata una delle esperienze più belle della mia carriera».

Poi arrivò il Torino. Fu il primo grande rimpianto?

«Lasciare la Triestina fu il primo errore, ma al cuore non si comanda. Il Torino, è la mia squadra del cuore, ma forse ero troppo giovane per quel mondo. Era un periodo complicato: ci allenavamo con due camionette fuori dallo stadio come scorta, mentre la società era contestata. Il primo anno andò malissimo. Nel secondo mi esonerarono a due giornate dalla fine per ragioni che non ho mai capito. Era una squadra con un grande futuro e quella promozione la sento ancora mia».

Ha una spiegazione per quell'esonero?

«Ho una mia idea, ma non posso dirla. Quello fu anche l'anno più disgraziato, perché successivamente la società fallì».

Essere tifoso della squadra che allenava è più complicato?

«Non la metterei in questi termini, quanto semmai sia complicato allenare al Toro. E curiosamente, da Mondonico in poi, quasi nessuno che ha allenato il Torino ha preso il volo. C'è stato Ventura, vero, ma in Nazionale sappiamo come è finita. Spero soprattutto che il mio amico Vanoli, che ha allenato i granata, possa essere un'eccezione alla regola».

In un recente post ha criticato il mondo calcio facendo anche dei nomi: De Zerbi, Grosso, Giampaolo e Juric

«Due di loro sono stati esonerati, nel frattempo. Sia chiaro che non ce l'ho con loro, ma col sistema calcio. È che faccio fatica a comprendere come alcuni allenatori restino sempre a certi livelli nonostante diversi esoneri o annate andate storte. Per quello che mi riguarda mi è bastato sbagliare a Gallipoli in B per finire in C2 e non risalire più".

C'è ancora spazio per un ritorno in panchina tra i professionisti?

«Se c'è un presidente non troppo legato al sistema calcio e cerca un allenatore che abbia sempre pensato ai fatti, mi faccia una telefonata. Non ho mai ricevuto chiamate da categorie superiori, nemmeno dopo aver vinto. Sanno che non sono un allenatore comodo. Ma se qualcuno vuole un allenatore di questo tipo, la voglia di rivalsa ce l'ho ancora. So bene, però, che ci vorrebbe un miracolo».