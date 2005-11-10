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Inter e Roma avanti, Marotta chiude a Icardi. Napoli in campo al do Dragao: le top news delle 22

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
03.11.2026 22:00Serie A
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Si sono conclusi i primi tempi di Champions League con entrambe le italiane in vantaggio. L'Inter è avanti 2-0 in casa del Feyenoord grazie ai gol di Bisseck ed Esposito, mentre la Roma sta vincendo con lo stesso risultato a Old Trafford contro il Manchester United, reti di Soule e Malen su rigore.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord, parlando dei rinnovi: "Quello che stiamo vivendo all'Inter è la stessa atmosfera degli altri club, non siamo in situazione di ansia. L'unico giocatore in scadenza è Calhanoglu col quale abbiamo un ottimo rapporto. Federico è un interista doc, abbiamo esercitato questa clausola di allungamento di un anno concordato anche se sarebbe unilaterale da parte dell'Inter. Siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare il contratto perché lui ha manifestato la volontà di restare e noi vogliamo che resti. Il senso di appartenenza deve prevalere su tutti gli altri valori".

Marotta parla anche di Mauro Icardi: Non so se sia proposto, a noi sicuramente no. È un giocatore che ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani così come quello di acquisire una quinta punta. Ne abbiamo quattro e la coincidenza ha voluto che ne abbiamo avute fuori tre in un colpo solo, per pura fatalità: è come se due portieri si fanno male e gioca il terzo. Non possiamo avere quattro o cinque portieri. Il lavoro di Chivu anche in questo reparto si è fatto sentire, non abbiamo problemi di gol perché in Italia siamo i più prolifici, in Europa un po' meno ma il fatto è legato al valore complessivo della squadra che ha competitor notevoli però Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare tutti i giocatori e creare un atteggiamento tattico che è propenso a fare gol".

Il Napoli si sta allenando alla vigilia della partita di Champions League contro il Porto e nel riscaldamento che precede la seduta di rifinitura al do Dragao si sono visti regolarmente con il resto del gruppo anche Rasmus Hojlund, Kevin de Bruyne e Vanja Milinkovic-Savic, ovvero i tre giocatori che erano recuperabili per il match che deciderà una parte del destino europeo degli azzurri.

Dopo l'annuncio della candidatura di Adriano Galliani come nuovo presidente della FIGC, arrivata giovedì scorso, 29 ottobre, Giovanni Malagò ha depositato ufficialmente la sua, con la firma di undici club di Serie A. L'ex dirigente del Milan avrà tempo per rendere il tutto ufficiale, grazie all'appoggio di AssoCalciatori e AssoAllenatori, fino a domani alle 23.59, per il voto del prossimo 14 dicembre.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions contro il Lens in Francia: "Qui c'è un ambiente pazzesco, ho giocato qua 2-3 volte, mi piace perché si sente che è molto, molto caldo. Lo stadio è già pieno durante il riscaldamento. Turnover? Chalobah non ci sarà, vedremo per domenica. Noi siamo penalizzati in Champions dalla lista, abbiamo solo 15 giocatori, 10 giocano e 5 entrano... Per noi preservare energie è più complicato, la Serie A rimane la cosa più importante, vedremo domani che potremo fare".

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