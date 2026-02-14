Anche il Liverpool agli ottavi di FA Cup: 3-0 al Brighton con Chiesa titolare

Anche il Liverpool si aggiunge alle squadre che si sono qualificate per gli ottavi di finale della FA Cup inglese. Tutto facile per gli uomini di Arne Slot che, con un certo turnover attuato e Federico Chiesa in campo per 77 minuti, si sono imposti per 3-0 sul Brighton. Di Jones, Szoboszlai e Salah (su calcio di rigore) le reti che hanno sancito la vittoria.

Vediamo di seguito il quadro completo del quarto turno della FA Cup inglese con le gare già disputate fra ieri ed oggi, oltre a quelle ancora da disputare prima del sorteggio per gli ottavi di finale.

Il risultato

Liverpool-Brighton 3-0

42' Jones, 56' Szoboszlai, 68' Salah rig.

Il programma completo del quarto turno in FA Cup.

Venerdì 13 febbraio

Hull City-Chelsea 0-4

Wrexham-Ipswich Town 1-0

Sabato 14 febbraio

Burton Albion-West Ham 0-1 dts

Norwich City-West Brom 3-1

Southampton-Leicester City 2-1 dts

Burnley-Mansfield Town 1-2

Manchester City-Salford City 2-0

Aston Villa-Newcastle 1-3

Liverpool-Brighton 3-0

Domenica 15 febbraio

13.00 Birmingham-Leeds

14.30 Grimsby Town-Wolverhampton

15.00 Stoke City-Fulham

15.00 Oxford United-Sunderland

17.30 Arsenal-Wigan

Lunedì 16 febbraio

20.30 Macclesfield-Brentford