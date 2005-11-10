Milan, De Winter: "Sappiamo che possiamo battere tutti. Questo derby ci dà fiducia per sognare"

Dopo il successo per 3-1 nel derby contro l'Inter, il difensore centrale del Milan Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e ha commentato così il successo: "Quando facciamo le cose per bene siamo veramente forti. Fino ad oggi nelle varie partite non siamo stati sempre ordinati e non abbiamo sempre capito i momenti, oggi invece abbiamo fatto benissimo e portato la vittoria a casa".

Cosa è scattato nella vostra testa?

"Il gruppo e tutti quelli che ci stanno attorno sentono che la nostra è una squadra forte. C'è questa fiducia che possiamo battere tutti, a volte ne abbiamo anche troppa che ci porta a calare".

Che giocatore è il suo connazionale Diego Moreira?

"Sono veramente contento per lui, il suo primo derby lo ha stampato così… E' molto forte nonostante sia ancora giovane. Vive bene all'interno del gruppo, in spogliatoio gli vogliamo bene tutti. Deve continuare così".

Che sensazioni vi lascia questa vittoria nel derby?

"Conferma quello che pensiamo: che siamo forti e che possiamo vincere ogni partita. E' una vittoria che ci dà fiducia per sognare".