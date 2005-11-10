Che investitura da Chivu: esordio dal 1' con l'Inter in Serie A nel derby per Spence

Giocare il derby di Milano come prima partita da titolare in Serie A con l'Inter è una cosa tutt'altro che banale e per questo l'investitura operata da Cristian Chivu per la stracittadina di questa sera nei confronti di Djed Spence non può che essere valutata come pesante. D'altronde, fin qui l'esterno inglese ha collezionato una ventina di minuti appena in campo con l'Inter, in campionato.

Conosce(va) già il campionato

Non è totalmente nuovo al mondo Serie A, che ha già conosciuto nella non troppo esaltante parentesi di qualche mese con il Genoa oltre alla manciata di minuti collezionati nelle scorse settimane, ma lo è rispetto agli oliati ingranaggi della macchina di Chivu: poco male, avrà pensato l'allenatore mettendolo in campo.

Non è arrivato per fare la riserva

D'altronde Spence è stato acquistato nello scorso calciomercato estivo non come se fosse una riserva, dato che il suo acquisto dal Tottenham di De Zerbi è venuto a costare ben 30 milioni di euro (più bonus). Con il chiaro intento di andare a coprire il vuoto lasciato sulla destra da una partenza pesante come Dumfies. Dopo un iniziale rodaggio, è arrivato il suo momento: Chivu più o meno deve aver ragionato così, nello sceglierlo per questa sera.