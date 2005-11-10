Inter, altro stop: risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra per Luis Henrique
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 13:28Serie A
autore Alessio Del Lungo
23.10.2026 13:28Serie A
Il brasiliano salterà dunque come minimo la partita in programma domenica alle 12.30 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.
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Nuovo problema muscolare per l'Inter. Cristian Chivu dovrà rinunciare contro la Fiorentina a Luis Henrique, che si è fermato a causa di un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Alla luce degli infortuni di Lautaro Martinez, Benjamin Pavard e John Stones, sicuramente è una tegola che in questo momento rischia di pesare ulteriormente sui nerazzurri.
La nota dell'Inter
"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra".
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