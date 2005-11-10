Inter, Luis Henrique: "Scorsa stagione speciale per me. La svolta la partita con il Como"
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:16Serie A
autore Andrea Piras
10.10.2026 10:16Serie A
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L'Inter è pronta a tornare in campo. Alle 18 la squadra di Cristian Chivu ospiterà a San Siro il Parma per andare in testa alla classifica in attesa del match di domani all'ora di pranzo fra Como e Roma. Il club nerazzurro pubblica il Match Programme e quest'oggi il protagonista è stato l'esterno Luis Henrique:
"La stagione scorsa è stata speciale per me: penso che mi abbia fatto crescere, soprattutto nella mia voglia di vincere. Un momento di svolta per me è stata la partita contro il Como a San Siro, quando ho servito l'assist per il gol di Lautaro che ha sbloccato la partita dopo una bella azione personale".
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