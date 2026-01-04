Inter, che impatto per Petar Sucic: "Incredibile, mi sono sentito parte della famiglia"

Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro a poche ore dalla sfida che la squadra di Cristian Chivu affronterà questa sera a San Siro contro il Bologna.

Queste le sue parole: "Il mio impatto all'Inter? Incredibile, quando sono arrivato mi sono sentito davvero parte di questa famiglia. Lavoriamo tutti duramente per gli stessi obiettivi e andiamo in campo dando tutto per vincere le partite".

Che qualità prenderesti da un tuo compagno di squadra?

"Ci sono diverse qualità che potrei prendere dai miei compagni… potrei dire la potenza di Bonny, è molto forte".

Come è nata la tua passione per il calcio?

"La mia passione per il calcio è nata in maniera naturale, come tantissimi bambini: appena ho visto il primo pallone me ne sono innamorato e ho iniziato a giocare con gli amici. Ci trovavamo sempre al campo dietro la scuola e lì è iniziato tutto".

Quali sono le caratteristiche che ti contraddistinguono in campo e fuori?

"Le mie abilità tecniche, la visione di gioco e il poter aiutare la squadra giocando in diverse posizioni: sono molto orgoglioso di quello che sono oggi perché ci ho lavorato molto. Caratterialmente invece direi la mia fame di vincere e la voglia di raggiungere gli obiettivi, sono una persona che non si arrende mai".