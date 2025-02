Inzaghi ha Conte nel mirino: Inter da tirare a lucido tra Genoa (senza Thuram) e Lazio

Marcus Thuram lavora a parte e potrebbe saltare la gara con il Genoa. Difficilmente l’attaccante francese andrà oltre la panchina sabato sera, come pure Carlos Augusto. Tikus è ovviamente un caso a parte: recuperarlo al meglio della forma è una priorità per Simone Inzaghi, soprattutto in vista del big match del prossimo weekend con il Napoli.

Inzaghi punta Conte. Il tecnico nerazzurro ha sempre chiarito di scegliere, di volta in volta, la formazione migliore. Dipende per cosa: in questo caso, l’incrocio con gli azzurri rappresenta la priorità assoluta. Al Maradona si giocherà da dentro o fuori, e il Napoli non ha grandissimo interesse al pareggio che pure è stato un’abitudine nelle ultime uscite dei partenopei. Perdere, per l’Inter, significherebbe di fatto rendere remota l’ipotesi scudetto-bis.

Turnover con Vieira. Un tema ulteriore riguarda la gestione dei diffidati, anche se il precedente di Dumfries, schierato a rischio squalifica prima del derby, suggerisce che Inzaghi sia riuscito a catechizzare i suoi al riguardo. Mkhitaryan, comunque, dovrebbe osservare un turno di riposo, possibile anche per Barella. Più complicato applicare lo stesso discorso a Bastoni, visto il possibile forfait di Carlos.