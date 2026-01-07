Manchester City, Mondiale a rischio per Gvardiol. Ruben Dias fuori più di un mese

Il Manchester City ha subito un doppio duro colpo in difesa. Joško Gvardiol dovrà stare fuori almeno cinque mesi per una frattura della tibia della gamba destra, mentre Ruben Dias dovrà stare lontano dai campi 4-6 settimane per un infortunio agli ischiocrurali.

Gvardiol, 23 anni, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico già questa settimana e dovrebbe rientrare giusto in tempo per l'inizio del Mondiale: la Croazia debutterà il 17 giugno contro l’Inghilterra a Dallas, per poi affrontare Panama a Toronto e Ghana a Filadelfia. Dias, invece, salterà le prossime sfide di Premier League e Champions. Il club inglese, che ha già perso diversi punti in campionato e si trova ora a sei lunghezze dall’Arsenal, sta valutando soluzioni per rinforzare la difesa. Tra i nomi accostati al City c’è quello di Marc Guehi, capitano del Crystal Palace e difensore centrale della nazionale inglese, il cui trasferimento al Liverpool era saltato all’ultimo giorno del mercato estivo.

Guardiola dovrà ora gestire la rosa con assenze pesanti e trovare alternative per mantenere competitiva la linea difensiva.