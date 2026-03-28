Mandragora: "Salvezza l'obiettivo, ma inseguiamo la Conference. Nazionale punto più alto"

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Da quando sono arrivato ho giocato sempre la Conference, ho un buon legame con questa competizione. Possiamo arrivare in fondo ma non è facile, già la prossima partita sarà impegnativa, contro una squadra di grande valore. E aggiungiamoci che in campionato non è ancora fatta per la salvezza, l'obiettivo chiamiamolo principale. Ma come già detto, la Conference deve essere un traguardo per noi e speriamo di poterlo rincorrere fino alla fine".

Per lei cos'è la Nazionale?

"Il punto più alto che un giocatore possa toccare, rimane un obiettivo e un sogno. Chiaro che tutto passa dalle prestazioni e dal lavoro nel club, dovrò mettermi sotto ancora di più per convincere il ct verso qualche chiamata futura".