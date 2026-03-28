TMW Il Genoa guarda al futuro: si lavora per blindare il classe 2009 Consoli. La situazione

Il Genoa guarda al futuro ed è pronto a blindare uno dei giovani più promettenti del suo settore giovanile. Si tratta di Alessandro Consoli, classe 2009 che si sta mettendo in luce con l’Under 17 allenata dalla bandiera rossoblù Mimmo Criscito e autore di una doppietta nel derby contro la Sampdoria dove ha messo in luce tutte le sue qualità tecniche.

Appuntamento a inizio aprile

Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Genoa è pronto a far firmare all’attaccante, che può giocare sia come esterno sinistro sia come seconda punta, il primo contratto da professionista anche se al momento non è ancora chiara la durata. Le parti ne discuteranno in un incontro previsto dopo Pasqua nel quale dovrebbe arrivare la firma di Consoli. Una firma che eviterà che il giocatore in estate si svincoli, è in scadenza, e possa andare a vestire un’altra maglia.