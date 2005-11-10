Italia-Francia sembra Inter-Milan (di qualche tempo fa): sugli spalti anche Ausilio e Tare

Non sarà il derby di Milano, ma sugli spalti di San Siro per Italia-Francia si respira comunque un po' di quell'atmosfera che per anni ha accompagnato la rivalità tra Inter e Milan. Tra i presenti al Meazza figurano infatti Piero Ausilio e Igli Tare, due dirigenti attualmente svincolati che rappresentano le rispettive anime del calcio milanese e che, in questa occasione, si ritrovano dalla stessa parte, almeno sugli spalti, per seguire da vicino la Nazionale di Roberto Mancini.

Aria di derby, ma stavolta c'è solo l'azzurro

Per Ausilio, ex riferimento dell'area sportiva nerazzurra, e Tare, ex direttore sportivo rossonero dopo la lunga esperienza alla Lazio, l'appuntamento internazionale rappresenta anche un'occasione per osservare da vicino alcuni dei protagonisti del calcio europeo. Non è dato sapere se tra i due ci sia stato spazio per qualche chiacchiera di mercato o sulle loro prossime avventure, ma la loro presenza insieme sugli spalti non passa certamente inosservata. Il clima, questa volta, è stato però quello di una serata azzurra, lontano dalle tensioni del campionato e dalle rivalità cittadine.

E Ausilio parla con Pio e Amedeo

A completare il quadro degli ospiti illustri ci pensano anche Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese, molto conosciuto dal pubblico televisivo, ha scelto di non mancare all'appuntamento di San Siro, venendo immortalato proprio al fianco di Ausilio.