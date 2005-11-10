Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL

Erano due le formazioni italiane impegnate questa sera nella quarta giornata di Women’s Champions League e i risultato è stato dolce-amaro. Da un lato infatti la Roma, capolista imbattuta in Serie A, ha trovato finalmente la prima vittoria in campo europeo rimettendosi in corsa per il passaggio della fase campionato della competizione: in casa contro il Servette la squadra di Piovani mette tutto in discesa dopo poco più di mezzora con le reti di Van Dooren e Pilgrim, mentre a nulla serve il rigore trasformato dall’italiana Marinelli per il Servette se non ha rendere meno amara la sconfitta. L’Inter invece cade rovinosamente in casa pur andando in vantaggio con Bartoli dopo una ventina di minuti. La doppietta di Fujino riporta avanti il Manchester City già nel finale di primo tempo con altre due reti inglesi nella ripresa che fissano il punteggio sul 4-1 definitivo.

Le altre gare in programma

Nelle altre gare festeggia l’italiana Caruso che con un suo gol dà il via alla vittoria per 3-0 del Real Madrid sul Paris FC, mentre il Chelsea di Dragoni non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Hacken. Vittoria di misura infine per il Bayern Monaco sul campo del Paris Saint-Germain.

Rinviata di un giorno Benfica-Austria Vienna

La partita tra Benfica e Austria Vienna, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Women's Champions League, è stata rinviata alle ore 21:00 di giovedì 12 novembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche provocate dalla tempesta Charles. La partita era originariamente in programma per mercoledì 11 novembre alle ore 21:00 presso l'Estádio da Luz. La decisione è stata annunciata dalla UEFA , in seguito alla dichiarazione dello stato di allerta da parte del governo portoghese in tutto il paese , che ha portato al rinvio delle partite delle competizioni europee in programma per mercoledì in Portogallo.

La nuova data e l'ora della partita sono state annunciate dalla UEFA.

Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League

Martedì 10 novembre

Real Madrid-Paris FC 3-0

55’ Caruso, 65’ Beerensteyn, 81’ Caicedo

Hacken-Chelsea 0-0

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco 1-2

29’ aut. Kiedrzynek (B), 40’ Buhl (B), 65’ rig. Dudek (P)

Roma-Servette 2-1

25’ Van Dooren (R), 34’ Pilgrim (R), 74’ rig. Marinelli (S)

Inter-Manchester City 1-4

24’ Bartoli (I), 33’ e 44’ Fujino (M), 56’ Casparij (M), 70’ Clinton (M)

Mercoledì 11 novembre

Ore 18:45 - OH Leuven-Koge

Ore 21:00 - Juventus-Lione

Giovedì 12 novembre

Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal

Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna

La classifica della fase campionato di Women's Champions League

Barcellona 9

Bayern Monaco 8*

Chelsea 8*

Lione 7

Arsenal 7

Juventus 6

Real Madrid 6*

Manchester City 6*

Paris Saint-Germain 5*

Inter 4*

Roma 4*

Koge 3

Benfica 3

Servette 3*

Hacken 2*

Paris FC 2*

Austria Vienna 1

OH Leuven 1

* una gara in più