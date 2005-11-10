Italia-Francia 3-1, le pagelle: abbiamo un grande centravanti. Frattesi show, Mancio da 8

Finale: Italia-Francia 3-1

LE PAGELLE DELL’ITALIA (di Ivan Cardia)

Donnarumma 5 - Spaesato dagli applausi di San Siro, cerca i fischi con un errore a cui purtroppo non è nuovo quando ha la palla tra i piedi. Nel secondo tempo sfiora il bis, stavolta lasciando sguarnita la porta per evitare un corner, ma almeno è bravo a rimediare sul tiro da fuori di Cherki.

Kayode 6,5 - In Premier League si corre così, come il vento. A tratti esterno offensivo, su Barcola c’è da soffrire ma si fa il segno della croce e funziona.

Scalvini 7 - Il lavoro di Sarri per farlo giocare a 4 funziona, evidentemente. Insuperabile, più che promosso.

Bastoni 6,5 - Peccato per il giallo che gli costerà la trasferta di Bruxelles, ma anche lui regala una partita di straordinaria solidità difensiva.

Calafiori 7 - Brutta bestia Olise, ma riesce a domarlo con affanni persino relativi. E poi è una sua sgroppata quella che porta alla rete del 2-1.

Frattesi 7,5 - Al Meazza lo ricordavano meno ficcante, e invece regala una prova che farà pentire i tanti tifosi interisti sugli spalti, anche al netto della connessione nerazzurra che ha portato al 2-1. Presente, pulito, grintoso. Poi fa il suo, cioè segnare. (Dal 73’ Doumbia s.v.).

Tonali 6 - Il più sottotono dei tre centrocampisti azzurri. Passi la quantità, ma in quel ruolo servirebbe anche più qualità.

Barella 7 - Primo tempo sonnacchioso, nella ripresa entra in cattedra, a partire dal recupero palla che porta al 2-1 azzurro. Sontuoso da lì in poi, conferma i segnali di ripresa visti in campionato. (Dal 90’+2 Ricci s.v.).

S. Esposito 5 - Si vede, di fatto, soltanto per il rigore tirato malissimo, che voleva battere a tutti i costi e che non incide sulla gara solo per meriti altrui. Tanto lavoro sporco, per carità, però non è stata la sua serata. (Dal 62’ Vergara 6,5 - Entra e si conquista il penalty del 3-1. Mica male).

F. P. Esposito 8 - Pio c’è, e non è una novità. L’azzurro e San Siro gli stanno bene, apre le marcature da 9 vero e poi si toglie persino il tarlo del calcio di rigore che poteva avere da Zenica. L’Italia ha, finalmente, un grande centravanti: non accadeva davvero da troppo tempo. (Dal 90’+2 Scamacca s.v.).

Cambiaghi 7 - Con l’accento sulla i finale, sarebbe forse a guardare Olise e compagni dalla Tv. Però questi siamo, e tutto sommato non va nemmeno male: l’Italia ha da essere caparbia come lo è stato lui nel credere al pallone poi diventato dell’1-1. Decisivo anche per conquistare il penalty fallito da Seba Esposito nella ripresa. Tra i migliori. (Dal 62’ Dimarco 7 - Entra e sforna un assist: difficile credergli di più).

Allenatore: Mancini 8 - Primo tempo da rivedere, il secondo è un messaggio: forse possiamo crederci davvero. Indovina persino i cambi, in una serata che finisce sfiorando la perfezione. In Belgio basta pareggiare per staccare il pass per i quarti di finale. Sembra uno spot per Malagò.

LE PAGELLE DELLA FRANCIA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Maignan 6 - Poco da rimproverarsi sull'1-1 di Pio Esposito, così come sulle altre 2 segnature azzurre. Distribuisce per il resto delle buone parate nei 90 minuti.

Gusto 4 - Serataccia per il numero 2 sul piano difensivo, dovendo contenere un ispirato Cambiaghi che gli va via varie volte tra cui nell'azione del gol e qunado lo stende procurando il primo rigore della serata in favore dell'Italia.

Dal 77' Diouf sv.

Upamecano 4,5 - In occasione del pari azzurro, si fa anticipare piuttosto goffamente da Pio Esposito. Completa ala sua gara da incubo procurando il rigore del 3-1 azzurro.

Jacquet 5 - Pur con un giallo sul groppone già nel primo tempo, non si risparmia nelle chiusure difensive e in un modo di giocare molto fisico. Morbido nella marcatura su Frattesi quando realizza il 2-1.

Truffert 5,5 - Meno sollecitato quando l'Italia attacca, si fa preferire nelle due fasi nel corso del primo tempo.

Dal 77' Kumbedi sv.

Cherki 6 - Quando la palla arriva sui suoi piedi, la qualità nelle giocate è assicurata. Preciso e bello da vedere in molte occasioni, cala con il passare die minuti come il resto della squadra ma resta tra i migliori.

Dall'82' Camavinga -

Da Cunha 6 - Il centrocampista del Como conferma sul campo di meritarsi un posto importante nella Francia. Sciabola e fioretto in mezzo al campo, ma anche voglia di rendersi pericoloso in avanti.

Rabiot 5,5 - Pericoloso di testa già dopo pochi minuti, è una presenza costante nell'ultimo terzo di campo. Gara dai due volti, con un secondo tempo molto più anonimo.

Olise 6,5 - Si prende la scena, sfruttando un cioccolatino di Donnarumma e portando avanti i suoi. Un lampo in una gara in cui però ci sono anche diversi momenti in cui non si accende.

Dal 77' Kroupi sv.

Doué 5,5 - Parte da centrale, ma si muove molto. I difensori azzurri, comunque, gli prendono sempre meglio le misure.

Dal 77' Mayulu sv.

Barcola 6 - Del trio offensivo francese è probabilmente il più continuo sul piano dell'incisività, sia nell'ultimo passaggio che nei tentativi verso la porta. Nella prima frazione di gioco, solo il palo gli nega la firma personale.

Allenatore: Zidane 5,5 - Primo ko della sua gestione. Inizio promettente, poi la sua Francia subisce sempre di più il gioco dell'Italia. Uno schiaffo che può far bene.