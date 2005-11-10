Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Italia-Francia 3-1, le pagelle: abbiamo un grande centravanti. Frattesi show, Mancio da 8

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 22:50Serie A
12.11.2026 22:50Serie A
Fonti preferite
I fratelli Esposito da un estremo all'altro, male Donnarumma. Ma Frattesi e Barella giocano divinamente. La Francia delude, nel 3-1 di San Siro
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Finale: Italia-Francia 3-1

LE PAGELLE DELL’ITALIA (di Ivan Cardia)

Donnarumma 5 - Spaesato dagli applausi di San Siro, cerca i fischi con un errore a cui purtroppo non è nuovo quando ha la palla tra i piedi. Nel secondo tempo sfiora il bis, stavolta lasciando sguarnita la porta per evitare un corner, ma almeno è bravo a rimediare sul tiro da fuori di Cherki.

Kayode 6,5 - In Premier League si corre così, come il vento. A tratti esterno offensivo, su Barcola c’è da soffrire ma si fa il segno della croce e funziona.

Scalvini 7 - Il lavoro di Sarri per farlo giocare a 4 funziona, evidentemente. Insuperabile, più che promosso.

Bastoni 6,5 - Peccato per il giallo che gli costerà la trasferta di Bruxelles, ma anche lui regala una partita di straordinaria solidità difensiva.

Calafiori 7 - Brutta bestia Olise, ma riesce a domarlo con affanni persino relativi. E poi è una sua sgroppata quella che porta alla rete del 2-1.

Frattesi 7,5 - Al Meazza lo ricordavano meno ficcante, e invece regala una prova che farà pentire i tanti tifosi interisti sugli spalti, anche al netto della connessione nerazzurra che ha portato al 2-1. Presente, pulito, grintoso. Poi fa il suo, cioè segnare. (Dal 73’ Doumbia s.v.).

Tonali 6 - Il più sottotono dei tre centrocampisti azzurri. Passi la quantità, ma in quel ruolo servirebbe anche più qualità.

Barella 7 - Primo tempo sonnacchioso, nella ripresa entra in cattedra, a partire dal recupero palla che porta al 2-1 azzurro. Sontuoso da lì in poi, conferma i segnali di ripresa visti in campionato. (Dal 90’+2 Ricci s.v.).

S. Esposito 5 - Si vede, di fatto, soltanto per il rigore tirato malissimo, che voleva battere a tutti i costi e che non incide sulla gara solo per meriti altrui. Tanto lavoro sporco, per carità, però non è stata la sua serata. (Dal 62’ Vergara 6,5 - Entra e si conquista il penalty del 3-1. Mica male).

F. P. Esposito 8 - Pio c’è, e non è una novità. L’azzurro e San Siro gli stanno bene, apre le marcature da 9 vero e poi si toglie persino il tarlo del calcio di rigore che poteva avere da Zenica. L’Italia ha, finalmente, un grande centravanti: non accadeva davvero da troppo tempo. (Dal 90’+2 Scamacca s.v.).

Cambiaghi 7 - Con l’accento sulla i finale, sarebbe forse a guardare Olise e compagni dalla Tv. Però questi siamo, e tutto sommato non va nemmeno male: l’Italia ha da essere caparbia come lo è stato lui nel credere al pallone poi diventato dell’1-1. Decisivo anche per conquistare il penalty fallito da Seba Esposito nella ripresa. Tra i migliori. (Dal 62’ Dimarco 7 - Entra e sforna un assist: difficile credergli di più).

Allenatore: Mancini 8 - Primo tempo da rivedere, il secondo è un messaggio: forse possiamo crederci davvero. Indovina persino i cambi, in una serata che finisce sfiorando la perfezione. In Belgio basta pareggiare per staccare il pass per i quarti di finale. Sembra uno spot per Malagò.

LE PAGELLE DELLA FRANCIA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Maignan 6 - Poco da rimproverarsi sull'1-1 di Pio Esposito, così come sulle altre 2 segnature azzurre. Distribuisce per il resto delle buone parate nei 90 minuti.

Gusto 4 - Serataccia per il numero 2 sul piano difensivo, dovendo contenere un ispirato Cambiaghi che gli va via varie volte tra cui nell'azione del gol e qunado lo stende procurando il primo rigore della serata in favore dell'Italia.
Dal 77' Diouf sv.

Upamecano 4,5 - In occasione del pari azzurro, si fa anticipare piuttosto goffamente da Pio Esposito. Completa ala sua gara da incubo procurando il rigore del 3-1 azzurro.

Jacquet 5 - Pur con un giallo sul groppone già nel primo tempo, non si risparmia nelle chiusure difensive e in un modo di giocare molto fisico. Morbido nella marcatura su Frattesi quando realizza il 2-1.

Truffert 5,5 - Meno sollecitato quando l'Italia attacca, si fa preferire nelle due fasi nel corso del primo tempo.
Dal 77' Kumbedi sv.

Cherki 6 - Quando la palla arriva sui suoi piedi, la qualità nelle giocate è assicurata. Preciso e bello da vedere in molte occasioni, cala con il passare die minuti come il resto della squadra ma resta tra i migliori.
Dall'82' Camavinga -

Da Cunha 6 - Il centrocampista del Como conferma sul campo di meritarsi un posto importante nella Francia. Sciabola e fioretto in mezzo al campo, ma anche voglia di rendersi pericoloso in avanti.

Rabiot 5,5 - Pericoloso di testa già dopo pochi minuti, è una presenza costante nell'ultimo terzo di campo. Gara dai due volti, con un secondo tempo molto più anonimo.

Olise 6,5 - Si prende la scena, sfruttando un cioccolatino di Donnarumma e portando avanti i suoi. Un lampo in una gara in cui però ci sono anche diversi momenti in cui non si accende.
Dal 77' Kroupi sv.

Doué 5,5 - Parte da centrale, ma si muove molto. I difensori azzurri, comunque, gli prendono sempre meglio le misure.
Dal 77' Mayulu sv.

Barcola 6 - Del trio offensivo francese è probabilmente il più continuo sul piano dell'incisività, sia nell'ultimo passaggio che nei tentativi verso la porta. Nella prima frazione di gioco, solo il palo gli nega la firma personale.

Allenatore: Zidane 5,5 - Primo ko della sua gestione. Inizio promettente, poi la sua Francia subisce sempre di più il gioco dell'Italia. Uno schiaffo che può far bene.

Articoli correlati

Immagine news 1
Pio Esposito: "Sul rigore del 3-1 avevo una responsabilità in più, l'errore di Seba mi è pesato"
Immagine news 2
Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine news 3
Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:00 Serie ATMW
TMWIncredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine news 2
22:59 Serie ALive TMW
Live TMWSuper Italia, a breve Mancini in conferenza stampa dopo il 3-1 sulla Francia a San Siro
Immagine news 3
22:57 Serie ALive TMW
Live TMWFrancia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di Zidane
Immagine news 4
22:56 Serie A
Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"
Immagine news 5
22:52 Serie ATMW
TMWL'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio
Immagine news 6
22:50 Serie A
Italia-Francia 3-1, le pagelle: abbiamo un grande centravanti. Frattesi show, Mancio da 8
Immagine news 7
22:49 Serie A
Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Immagine news 8
22:45 Serie ATMW
TMWL'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine top news n.1 Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Immagine top news n.2 L'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni
Immagine top news n.3 "Seba, vuoi andare a battere anche questo?". La battuta di Mancini a Esposito prima del 3-1
Immagine top news n.4 Napoli forte su Gustavo Varela, oggi Manna ha incontrato il suo agente
Immagine top news n.5 Stasera niente fischi per Donnarumma: San Siro applaude il capitano della Nazionale
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Malagò: "Il calcio è autolesionista ma spero che il 14 vinca il buonsenso"
Immagine top news n.7 Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Napoli, Allegri ha sbagliato ma non è mai stato in discussione"
Serie A
Immagine box news Serie A Pio Esposito: "Sul rigore del 3-1 avevo una responsabilità in più, l'errore di Seba mi è pesato"
Immagine box news Serie A Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine box news Serie A Super Italia, a breve Mancini in conferenza stampa dopo il 3-1 sulla Francia a San Siro
Immagine box news Serie A Francia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di Zidane
Immagine box news Serie A Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"
Immagine box news Serie A L'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti assicura: "Sosta arrivata nel momento giusto, ritroveremo tranquillità"
Immagine box news Serie B Merkaj sulle difficoltà del Vicenza: "Lavoriamo su mentalità e carattere ma credo nella squadra"
Immagine box news Serie B Sampdoria, migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne: oggi si è allenato parzialmente in gruppo
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi sorride: Strefezza parzialmente in gruppo, può tornare contro il Catanzaro
Immagine box news Serie B Verona, Suslov è un caso: è out anche in Nazionale. Il CT: "Non è guarito del tutto"
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti: "La sosta arriva al momento giusto. Serve più cattiveria negli ultimi 25 metri"
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, futuro societario ancora da definire. Il Sindaco Massari: "Nessuna offerta"
Immagine box news Serie C Sciolto il Comitato di Garanzia, arriva la nota del Bari: "Dispiaciuti ma da noi niente inadempienze"
Immagine box news Serie C Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta
Immagine box news Serie C Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"
Immagine box news Serie C Ceccarelli sul ritorno di Ronaldinho: "La classe non invecchia, sarà difficile togliergli palla"
Immagine box news Serie C Renate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'Agostino
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi