Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"

Il centravanti dell’Italia Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.

9 gol in 14 presenze in azzurro: dato che fa un po' spavento.

"Mi fa molto contento, questa è una maglia molto importante. E' il sogno di tutti, è sempre un onore indossarla e bisogna sempre meritarsela. Contento che sto e stiamo facendo così".

Perché le lacrime dopo il rigore?

"C'era anche una responsabilità in più: far dimenticare l'errore di mio fratello. Quando ha sbagliato è stata tosta anche per me e dovevo chiuderla anche per lui".

Dovevi tirare anche il primo?

"Sul foglio c'eravamo tutti e due. Seba è quello con più gol su rigore in tutta la squadra, può sbagliare chiunque".

Ti sei tolto il peso di Zenica?

"Quando sono andato sul dischetto, il ricordo era quello ma non potevo nascondermi per tutta la vita. Bisogna prendersi il coraggio di tirarli".

4 punti su 6 contro la Francia.

"Stiamo lavorando, con calma da quando è arrivato il mister. Siamo un gruppo giovane e piano di entusiasmo, con il giusto mix con gli esperti. Bisogna continuare con questo entusiasmo".