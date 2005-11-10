Dalmat avvisa l'Italia: "Francia favorita. M. Thuram qui è poco amato, Rabiot il top"

Stasera torna in campo la Nazionale Italiana: alle 20.45 gli Azzurri sfideranno nuovamente la Francia dopo l'1-1 di Saint-Denis, questa volta a San Siro per la penultima gara della fase a gironi della Nations League. L'ex centrocampista francese dell'Inter, Stephane Dalmat, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com della sfida di questa sera.

Che partita ti aspetti stasera? La Francia parte sempre favorita.

"Però sarà una partita difficile per tutte e due le squadre, soprattutto per il fatto che si giocherà a San Siro. Ma è vero che la Francia parte favorita: con i giocatori che ha, Zidane ha tutto per vincere stasera. Dipenderà soprattutto da come giocherà l'Italia".

Rabiot secondo te è ancora fra i primi 10 centrocampisti in Europa?

"Rabiot è un giocatore di alto livello e un giocatore importante per la Francia e per il Milan. È quello che ha più esperienza nella squadra di Zidane e soprattutto è un tipo di centrocampista che a me piace molto. Non so se sia fra i primi 10, ma è certamente ancora molto determinante".

Ti piace Diouf, che con la Francia è diventato terzino sinistro? In qualcosa ti rivedi in lui?

"Su Diouf per me non è una sorpresa, l'avevo detto quando aveva firmato a l'Inter che poteva farsi notare. Devo ammettere che per come interpreta il nuovo ruolo mi ha sorpreso, lo fa bene. Il problema adesso è che c'è Spence a destra che comincia a fare bene e che è costato molto. Tra me e Diouf la differenza è che per andare in Nazionale oggi è più facile: nel mio periodo era impossibile: troppi grandissimi giocatori".

Marcus Thuram è stato troppo criticato in Italia, come dice Chivu?

"In Francia non è amato come in Italia, la gente non vede quello che fa all'Inter. Anche quando Thuram ha avuto spazio nazionale, non è stato il Thuram dell'Inter. Per questo anche se Zidane lo aveva convocato prima dell'infortunio, non so più se sia lui futuro della Francia: dovrà dimostrare".

Chi ti preoccupa di più per lo scudetto, da tifoso dell'Inter? Vedi ancora Milan e Juventus capaci di rimontare?

"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".