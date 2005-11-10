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Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio

Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 01:05Editoriale
12.11.2026 01:05Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Non è un nome nuovo ma quasi: Nicolò Tresoldi è nel mirino del Milan. Il club rossonero ha puntato i suoi radar sull'attaccante italo-tedesco che ha fatto impazzire l'Inter in Champions League, segnando tre gol a San Siro nella vittoria del Brugge per 3-4 dello scorso 13 ottobre, e già a gennaio potrebbe preparare l'offensiva per provare a portare il giocatore nel club che ha sempre amato. Già, perché Tresoldi non ha mai nascosto il suo amore per la maglia rossonera, tanto che per lui, quella contro i nerazzurri, era una partita dal sapore di derby, ma riuscire a regalarlo ad Amorim sarà tutt'altro che semplice, visto che il valore dell'attaccante sta continuando a crescere, partita dopo partita. In estate la Roma provò a prenderlo, arrivando a offrire al Brugge 35 milioni di euro, offerta rispedita al mittente dai belgi, e visti i 20 gol già segnati in questa stagione, tra club e Nazionale Under 21 tedesca, dal centravanti, non è difficile capire che per acquistarlo potrebbero servire almeno 50 milioni di euro.

Ha senso fare un super investimento per il Milan?

Questa domanda è giusto porsela. Non tanto per il valore dello stesso Nicolò Tresoldi e per quanto ancora potrebbe crescere, visto che stiamo parlando di un classe 2004, ma per il semplice fatto che proprio per quella casella del campo, soltanto pochi mesi fa, il Milan ha speso quasi 80 milioni di euro per prelevare Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain. Il portoghese, almeno per ora, non ha certo reso secondo le aspettative, ma sarebbe davvero producente spendere così tanto per l'alternativa al numero 9? Difficile dire di sì. Il Milan, comunque, avrà ancora tempo per decidere il da farsi e molto, se non tutto, dipenderà da come terminerà l'anno, relativamente ai gol, lo stesso Ramos.

La Juventus non può aspettare: di quattro centravanti non se ne fa uno

Chi invece dovrà avere una strategia chiara che dovrà portare a un nuovo attaccante da affidare a Luciano Spalletti, è la Juventus. Attualmente, all'interno della rosa bianconera, ci sono quattro centravanti, o presunti tali: stiamo parlando di Randal Kolo Muani, Nick Woltemade, Jeff Ekhator e Arkadiusz Milik, tre dei quali sono arrivati proprio la scorsa estate. Di quattro, però, numeri alla mano, non se ne fa uno, e anche se sommando i loro stipendi ci si rende conto immediatamente che la Juve potrebbe permettersi Erling Haaland (stiamo scherzando, ma una punta di verità c'è), è inutile nascondersi dietro un dito: a gennaio servirà uno sforzo per regalare al tecnico una prima punta vera. Di nomi ce ne sono tanti, a cominciare da quel Sorloth che è tornato di moda, ma ce n'è anche un altro che, non per forza parlando di Juventus, finirà inevitabilmente al centro di tante trattative.

Il nome è quello di Gustavo Varela, attuale capocannoniere con la maglia del Monza in Serie A. L'amministratore delegato del club brianzolo, Mauro Baldissoni ha parlato chiaramente: "L'obiettivo è tenerlo con noi, il mercato è molto dinamico. Sappiamo che è ambito da club che hanno obiettivi più alti di quelli del Monza, contiamo di averlo con noi per tutta la stagione". Tradotto: il Monza vuole tenersi la sua stella, ma sarà praticamente impossibile farlo. Le società italiane non se lo facciano scappare, sarebbe un errore. E allora anche la Juve inizi a pensare anche a lui, così come tutti gli altri club che cercano un centravanti.

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