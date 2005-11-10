Si riparte da qui. Una grande Italia ridimensiona la Francia: doppio Esposito, a San Siro finisce 3-1

Da qualche parte, la storia di redenzione della Nazionale italiana deve pur cominciare. Forse da qui, da adesso, da San Siro che prima era una fortezza e poi sembrava diventato un incubo. Da due candidati in tribuna, Giovanni Malagò e Adriano Galliani, seduti a poca distanza con i veleni che scorrono in Federcalcio. Dall’avversario che più di tutti l’Italia soffre e ha fatto soffrire, con l’azzurro che al cospetto della Francia diventa tenebra nel 2000 e cielo di Berlino nel 2006: cugini, ma anche no, al punto - evitabile - da arrivare a fischiare la Marsigliese. Forse si riparte da qui: Italia batte Francia 3-1, allo stadio Giuseppe Meazza, con una doppietta di un ragazzo come Pio Esposito che sembra un predestinato, e ha le spalle larghe abbastanza da farci pensare che un futuro diverso è davvero possibile. La classe operaia di Nicolò Cambiaghi va in Paradiso, gli azzurri di Roberto Mancini non sono forse galletti come i Bleus di Zinedine Zidane - privo, va detto, di Mbappé e Dembélé, tra gli altri -, che si specchiano e rimirano, mentre l’Italia, per una buona volta, va più veloce. Loro correranno per vincere, ci mancherebbe altro: per una sera, a sorridere è l’Italia, che va oltre la buona prova di Saint Denis e si toglie lo sfizio di una vittoria contro una delle nazionali più forti al mondo. All’annuncio dei gironi, sembravamo spacciati: siamo primi, per quel che vale. Esposito ha già eguagliato i gol di Totti e ha salutato la standing ovation, Donnarumma non è stato fischiato, Frattesi ha oscurato Rabiot. E, per una sera, forse si riparte davvero. Con Seven Nation Army ("po po po po po po po") che, timidamente, torna a sentirsi appena prima del triplice fischio.

Gigio perdona, Pio no

La Francia prende subito il controllo del gioco, rendendosi pericolosa con Rabiot, sul quale Donnarumma è attento. Il portiere azzurro, in compenso, cucina una frittata al decimo minuto: sbaglia il rilancio e offre palla a Olise, che ringrazia e firma il vantaggio degli ospiti. La squadra di Zidane insiste, sfruttando soprattutto la qualità dei suoi uomini offensivi, mentre l’Italia fatica a rendersi pericolosa. Alla prima occasione, però, arriva il pareggio: Cambiaghi s’infila sulla sinistra e serve un pallone arretrato a Pio Esposito, che anticipa Upamecano e supera Maignan. È l’ottavo gol in Nazionale per il centravanti dell’Inter, tra i protagonisti di un primo tempo in cui gli azzurri soffrono soprattutto il palleggio francese. Il risultato non cambia l’andamento della gara: Olise e Cherki confezionano una bella azione per Barcola, che colpisce il palo alla sinistra di Donnarumma. Si va al riposo sull’1-1.

Un’Italia che non si vedeva da tempo

La ripresa inizia con gli stessi uomini, il baricentro azzurro leggermente più alto, e - apparentemente - lo stesso film del primo tempo, ma la ripresa sarà una goduria tutta azzurra. Cherki ha due volte l’occasione per il vantaggio: sulla prima gigioneggia con un controllo di troppo, la seconda gliela regala Donnarumma, che poi si riscatta deviando sul palo la conclusione da fuori del funambolo del City. Da lì in poi, però, l’Italia scala marcia: Donnarumma fa partire una ripartenza rapida, al termine della quale Malo Gusto stende Cambiaghi in area di rigore. Dal dischetto si presenta, con disappunto del ct Mancini, Sebastiano Esposito, che sbaglia. Poco male: il tempo di sostituirlo con Dimarco, che scarica l’assist per Frattesi: è 2-1. Il raddoppio azzurro arriva un quarto d’ora dopo, con l’Esposito giusto: Vergara - subentrato a Cambiaghi - conquista un altro rigore, dal dischetto si presenta Pio che non fallisce e firma il 3-1.