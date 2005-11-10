L'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio

L'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in BelgioTMW
Simone Bernabei
Importantissimo successo dell'Italia sulla Francia nella 5^ giornata di Nations League. Col 3-1 di San Siro sulla Francia, gli azzurri di Roberto Mancini salgono a 10 punti, piazzandosi al primo posto del girone a pari punti proprio con i Bleus di Zinedine Zidane. Col Belgio che insegue terzo a 9 punti e la Turchia ferma a zero.
La classifica del Gruppo 1 di Nations League
Italia 10
Francia 10
Belgio 9
Turchia 0
In Belgio, nell'ultima del girone domenica sera, l'Italia avrà così a disposizione due risultati per qualificarsi ai quarti della competizione. In caso di primo posto, l'Italia affronterebbe la seconda di un altro girone (in caso di arrivo a pari punti con la Francia la spunterebbe l'Italia grazie ai migliori scontri diretti). L'arrivo fra le prime due assumerebbe un significato forte anche nell'ottica del sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: l'Italia così facendo sarebbe testa di Serie, evitando possibili estrazioni di difficoltà estrema. Appuntamento a domenica sera, con l'Italia che avrà a disposizione due risultati su tre.