Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli

Entro Natale, ma potrebbe arrivare anche prima. Intanto si bruciano le tappe per stipulare il nuovo contratto di Carlos Augusto con l'Inter: secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la trattativa tra il club nerazzurro e il giocatore brasiliano sta subendo un'accelerata importante, con le parti mai così vicine prima d'ora.

Le ultime novità

Il tuttofare nerazzurro (braccetto ed esterno nel centrocampo a cinque) dovrebbe ricevere un importante aumento d'ingaggio: almeno un milione di euro netto all'anno in più rispetto ai 2,2 milioni attuali. Ormai, però, la negoziazione si avvicina alla fase clou - anche se manca ancora qualcosa per chiudere - e rendere realtà il prolungamento fino al 2031: i dialoghi proseguono senza sosta, la fiducia cresce. Nei prossimi giorni sono attese importanti novità, ma il 27enne sarebbe sempre più vicino a rinnovare il suo matrimonio con la società di Viale della Liberazione.

Tutto guadagnato

In fin dei conti in questo avvio di stagione Carlos Augusto si è dimostrato un talismano per Cristian Chivu e i suoi compagni di squadra, oltre ad aver deciso anche match decisivi con gol pesanti tra campionato e Champions League. Gli esempi più eclatanti per ribaltare il Bologna 2-1 con un gol e un assist, mentre la gara successiva contro lo Shakhtar Donetsk l'ha decisa sempre il brasiliano con la rete della vittoria (1-0) e i primi tre punti dell'Inter in Europa, prima del successo tondo sul Feyenoord (3-0). Lui intanto ha già stabilito un record personale e confermato di essere un insostituibile al momento: 4 reti e 3 passaggi chiave in 12 partite complessive ne sono la testimonianza.