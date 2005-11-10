Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.

Prestazione degna di questo pubblico.

"Grande prestazione, molto felice per i ragazzi e spero che la gente qui stasera si sia divertita".

Non era facile dopo un inizio del genere.

"Sono cose che accadono, ma siamo rimasti tranquilli e abbiamo ripreso a giocare. Meritato di vincere".

Le cose più belle?

"Sono troppe, ma purtroppo ciò che conta e che dobbiamo andare a vincere in Belgio".

Grande crescita.

"C'è da lavorare, la strada è lunga e i ragazzi vogliono riscattare quello che è stato e arriveremo a un buon traguardo".

Cosa le è piaciuto di più?

"Mi è piaciuto tutto. sarebbe potuta finire con una goleada, ma dopo un po' abbiamo ripreso a giocare".