Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Paolo Lora Lamia
Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.
Prestazione degna di questo pubblico.
"Grande prestazione, molto felice per i ragazzi e spero che la gente qui stasera si sia divertita".
Non era facile dopo un inizio del genere.
"Sono cose che accadono, ma siamo rimasti tranquilli e abbiamo ripreso a giocare. Meritato di vincere".
Le cose più belle?
"Sono troppe, ma purtroppo ciò che conta e che dobbiamo andare a vincere in Belgio".
Grande crescita.
"C'è da lavorare, la strada è lunga e i ragazzi vogliono riscattare quello che è stato e arriveremo a un buon traguardo".
Cosa le è piaciuto di più?
"Mi è piaciuto tutto. sarebbe potuta finire con una goleada, ma dopo un po' abbiamo ripreso a giocare".