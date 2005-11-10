Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Mancini: "Pio Esposito? Speriamo segni tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita..."

Live TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 23:15Serie A
12.11.2026 23:15Serie A
Fonti preferite
Il ct dell'Italia punta al primo posto in Nations League: domenica sera a Bruxelles il confronto decisivo con il Belgio, dopo il 3-1 sulla Francia
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, analizza in conferenza stampa il 3-1 conquistato a San Siro sulla Francia in Nations League.

22.59 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

23.10 - Inizia la conferenza stampa.

Al di là del risultato, quanto felice torna a casa per la dinamica della partita?
"Io ho dato quello che posso dare, sono stati loro bravi a recepirlo abbastanza bene e abbastanza in fretta, anche se sappiamo che sarà una lunga strada. Dopo essere andati sotto ci poteva stare prendere 3-4 gol, invece siamo stati bravi".

È stata la vittoria del coraggio?
"Noi dobbiamo migliorare in questo, i giovani devono provare cose che diventino normali. Ci vorrà un po' di tempo, spero che i più grandi gli diano una mano".

Come mai Sebastiano Esposito rigorista? E come mai quei cambi?
"Perché faccio l'allenatore, e devo decidere. A destra serviva un giocatore veloce, perché Seba era un po' affaticato. Dimarco ci poteva portare gol anche da calcio da fermo, non è un'ala ma sa fare bene quel ruolo".

C'è un senso di rivalsa personale?
"No, assolutamente nulla. Io sono felice di essere qui e di aiutare a far tornare la squadra dove merita di essere. Si fa solo giocando a calcio".

Ripensando all'estate scorsa, quanto visto stasera mette pace?
"Ma di quelle cose riparleremo anche l'anno prossimo. Io sono felicissimo di poter cercare di raggiungere determinati obiettivi".

L'idea di schierare Dimarco è figlia di questa sera o di un progetto per farlo coesistere con Calafiori?
"Dimarco è un quinto, poi ha corsa e piede. Magari non potrà farlo sempre, però ci sono partite in cui può fare bene quel ruolo lì".

Dove può arrivare Pio Esposito?
"Speriamo che faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti".

Articoli correlati

Immagine news 1
Mancini bacchetta Seba Esposito: "Il rigorista era Pio, la prossima volta non si confonderanno"
Immagine news 2
Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Immagine news 3
L'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:00 Serie ATMW
TMWIncredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine news 2
22:59 Serie ALive TMW
Live TMWSuper Italia, a breve Mancini in conferenza stampa dopo il 3-1 sulla Francia a San Siro
Immagine news 3
22:57 Serie ALive TMW
Live TMWFrancia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di Zidane
Immagine news 4
22:56 Serie A
Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"
Immagine news 5
22:52 Serie ATMW
TMWL'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio
Immagine news 6
22:50 Serie A
Italia-Francia 3-1, le pagelle: abbiamo un grande centravanti. Frattesi show, Mancio da 8
Immagine news 7
22:49 Serie A
Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Immagine news 8
22:45 Serie ATMW
TMWL'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine top news n.1 Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Immagine top news n.2 L'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni
Immagine top news n.3 "Seba, vuoi andare a battere anche questo?". La battuta di Mancini a Esposito prima del 3-1
Immagine top news n.4 Napoli forte su Gustavo Varela, oggi Manna ha incontrato il suo agente
Immagine top news n.5 Stasera niente fischi per Donnarumma: San Siro applaude il capitano della Nazionale
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Malagò: "Il calcio è autolesionista ma spero che il 14 vinca il buonsenso"
Immagine top news n.7 Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Napoli, Allegri ha sbagliato ma non è mai stato in discussione"
Serie A
Immagine box news Serie A Pio Esposito: "Sul rigore del 3-1 avevo una responsabilità in più, l'errore di Seba mi è pesato"
Immagine box news Serie A Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine box news Serie A Super Italia, a breve Mancini in conferenza stampa dopo il 3-1 sulla Francia a San Siro
Immagine box news Serie A Francia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di Zidane
Immagine box news Serie A Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"
Immagine box news Serie A L'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti assicura: "Sosta arrivata nel momento giusto, ritroveremo tranquillità"
Immagine box news Serie B Merkaj sulle difficoltà del Vicenza: "Lavoriamo su mentalità e carattere ma credo nella squadra"
Immagine box news Serie B Sampdoria, migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne: oggi si è allenato parzialmente in gruppo
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi sorride: Strefezza parzialmente in gruppo, può tornare contro il Catanzaro
Immagine box news Serie B Verona, Suslov è un caso: è out anche in Nazionale. Il CT: "Non è guarito del tutto"
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti: "La sosta arriva al momento giusto. Serve più cattiveria negli ultimi 25 metri"
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, futuro societario ancora da definire. Il Sindaco Massari: "Nessuna offerta"
Immagine box news Serie C Sciolto il Comitato di Garanzia, arriva la nota del Bari: "Dispiaciuti ma da noi niente inadempienze"
Immagine box news Serie C Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta
Immagine box news Serie C Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"
Immagine box news Serie C Ceccarelli sul ritorno di Ronaldinho: "La classe non invecchia, sarà difficile togliergli palla"
Immagine box news Serie C Renate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'Agostino
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi