Mancini: "Pio Esposito? Speriamo segni tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita..."

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, analizza in conferenza stampa il 3-1 conquistato a San Siro sulla Francia in Nations League.

22.59 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

23.10 - Inizia la conferenza stampa.

Al di là del risultato, quanto felice torna a casa per la dinamica della partita?

"Io ho dato quello che posso dare, sono stati loro bravi a recepirlo abbastanza bene e abbastanza in fretta, anche se sappiamo che sarà una lunga strada. Dopo essere andati sotto ci poteva stare prendere 3-4 gol, invece siamo stati bravi".

È stata la vittoria del coraggio?

"Noi dobbiamo migliorare in questo, i giovani devono provare cose che diventino normali. Ci vorrà un po' di tempo, spero che i più grandi gli diano una mano".

Come mai Sebastiano Esposito rigorista? E come mai quei cambi?

"Perché faccio l'allenatore, e devo decidere. A destra serviva un giocatore veloce, perché Seba era un po' affaticato. Dimarco ci poteva portare gol anche da calcio da fermo, non è un'ala ma sa fare bene quel ruolo".

C'è un senso di rivalsa personale?

"No, assolutamente nulla. Io sono felice di essere qui e di aiutare a far tornare la squadra dove merita di essere. Si fa solo giocando a calcio".

Ripensando all'estate scorsa, quanto visto stasera mette pace?

"Ma di quelle cose riparleremo anche l'anno prossimo. Io sono felicissimo di poter cercare di raggiungere determinati obiettivi".

L'idea di schierare Dimarco è figlia di questa sera o di un progetto per farlo coesistere con Calafiori?

"Dimarco è un quinto, poi ha corsa e piede. Magari non potrà farlo sempre, però ci sono partite in cui può fare bene quel ruolo lì".

Dove può arrivare Pio Esposito?

"Speriamo che faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti".