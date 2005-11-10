Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno

L'Italia ha battuto la Francia, in modo autorevole e convincente. Un 3-1 a San Siro, in rimonta, che porta la doppia firma di Francesco Pio Esposito, nuovo punto di riferimento tecnico del gruppo azzurro di Roberto Mancini. Che con la doppietta ai Bleus è salito a quota 9 gol in 14 partite con la maglia dell'Italia.

Gli stessi gol di Totti, con 44 partite in meno

Un dato clamoroso, anche considerando i suoi soli 21 anni. Ma quello dei "semplici" numeri non è l'unico dato che fa stropicciare gli occhi. Perché con i suoi 9 gol Pio Esposito ha raggiunto una leggenda del calibro di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma infatti ha esultato 9 volte con la maglia azzurra sulle spalle, il tutto però in 58 presenze complessive. Un paragone che dimostra la grandezza di ciò che l'attaccante dell'Inter sta facendo con l'Italia.

Nel mirino Cassano e Zola

I prossimi obiettivi? A quota 10 ci sono altri due mostri sacri della storia azzurra, ovvero Antonio Cassano e Gianfranco Zola: Fantantonio per raggiungere i 10 gol impiegò 39 partite, l'ex Cagliari qualcuna in meno, 35. E guardando la media gol di Pio Esposito con l'Italia, è facile immaginare che a stretto giro di posta saranno raggiunti anche loro due.