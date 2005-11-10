Pio Esposito: "Sul rigore del 3-1 avevo una responsabilità in più, l'errore di Seba mi è pesato"

"Vincere contro una Francia così forte è motivo d'orgoglio per tutti noi". Inizia così l'intervista post partita di Francesco Pio Esposito, intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria degli azzurri contro i Bleus e la sua personale doppietta a San Siro. Di seguito tutte le parole del giovane centravanti della Nazionale italiana e dell'Inter.

Le parole di Pio Esposito

Sul rigore del 3-1: "Avevo una responsabilità in più quando sono andato sul dischetto. Oltre a dover chiudere la partita segnando il 3-1, dovevo infatti anche far dimenticare l'errore di mio fratello Sebastiano, non vi nego che mi è pesato tanto in campo quando l'ho visto sbagliare il penalty".

Sul suo rendimento e i tanti elogi: "Io ho sempre fatto il mio lavoro, dando il massimo. L'unico segreto è lavorare tutti i giorni".

Su cosa ha cambiato Mancini: "Siamo ripartiti tutti insieme con grande entusiasmo. Il nostro è un gruppo molto giovane, ma ci sono anche calciatori esperti che ci aiutano. Abbiamo un gruppo davvero coeso".