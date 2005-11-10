Italia, Mancini non si fida: "Anche con le assenze, la Francia rimane una grande squadra"
Paolo Lora Lamia
Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro la Francia.
San Siro?
"Ha fatto la storia del calcio, giocare qui è come essere alla Scala".
Partita più difficile di quella giocata in Francia?
"Partita molto difficile, anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante è sempre una grande squadra. Proveremo a fare meno errori".
Frattesi il migliore della Serie A attualmente?
"Sta giocando con continuità, sicuramente è uno dei migliori per rendimento".
Cisse e Liberali in tribuna?
"Sono gli ultimi arrivati e giochiamo tra 3 giorni".
I fratelli Esposito?
"Devono crescere e migliorare. Pio ha margini enormi, Seba può dare molto di più".
Oggi in tribuna ci sarà Antonelli: cosa possiamo imparare da lui?
"Credo che lui sia un fuoriclasse come Pantani, Tomba e Valentino Rossi: ne nasce uno ogni tanto. Speriamo ne nascano anche nel calcio".
Perché abbiamo così voglia di farci male nel calcio italiano?
"Siamo così".