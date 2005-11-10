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Italiano: "Al termine del mio rapporto col Bologna mi hanno cercato in Premier e al Benfica"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 18:38Serie A
30.10.2026 18:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Calcio Unplugged, l'attuale tecnico del Besiktas Vincenzo Italiano ha raccontato: "Quando è terminato il mio rapporto con il Bologna - ha esordito l'ex mister rossoblù e della Fiorentina - dopo due ore, mi sono arrivate tantissime richieste da squadre estere. Sono rimasto molto sorpreso. Sono stato molto felice e contento di poter avere dei colloqui con i dirigenti di Premier League, con quelli del Benfica e con quelli del Besiktas.

Dopo aver parlato con loro mi sono un po' ricreduto e ho deciso di fare questa scelta - ha proseguito -. Alla fine il calcio è calcio dappertutto: l'unica difficoltà può essere ambientarsi e cambiare le proprie abitudini, ma quando vai in campo è lo stesso.

Quei tre colloqui mi hanno davvero aperto la mente, e così abbiamo deciso di fare questa esperienza. Sono stati colloqui molto belli e formativi. Ho parlato con persone che mi presentavano progetti a lungo termine, una cosa a cui non ero abituato: si presentano e ti spiegano cosa deve succedere nei primi mesi, nel secondo semestre e l'anno dopo, perché l'idea è restare insieme per tanti anni - ha concluso -. Mi è piaciuto che lo abbiano fatto con me".

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