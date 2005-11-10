Cinque vittorie nelle prime 5 gare in casa: Italiano infrange un tabù di oltre 50 anni

Vincenzo Italiano entra nella storia del Besiktas. Il successo ottenuto contro il Basaksehir nella nona giornata della Trendyol Süper Lig ha permesso all'allenatore nato in Germania di raggiungere un traguardo che mancava da oltre cinquant'anni nella storia del club turco.

L'ex tecnico di Fiorentina e Bologna ha infatti vinto tutte le prime cinque partite casalinghe di campionato sulla panchina del club di Istanbul, un risultato ottenuto in precedenza soltanto da Metin Türel nella stagione 1973-1974. Italiano è così diventato il primo allenatore dei bianconeri dopo oltre mezzo secolo a firmare una partenza perfetta tra le mura amiche, un rendimento che conferma l'impatto positivo del tecnico italiano, capace di dare subito identità alla squadra e di ottenere risultati importanti davanti al proprio pubblico. Dopo nove giornate il Besiktas occupa il quarto posto in classifica con 18 punti, frutto di sei vittorie e tre sconfitte, a quattro lunghezze dal Galatasaray capolista.

Nel match contro il Basaksehir, Italiano aveva inoltre sorpreso con un'ampia rotazione della formazione titolare: rispetto alla precedente sfida il tecnico aveva cambiato ben otto giocatori nell'undici iniziale, dimostrando la fiducia riposta nell'intera rosa. Una scelta premiata dal risultato e che ha permesso all'allenatore di iscrivere il proprio nome nella storia, mantenendo la squadra in piena corsa nelle zone alte della classifica.