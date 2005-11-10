Besiktas sconfitto, Italiano: "Sconfitta immeritata. Ci è mancato Kokcu, è un vero leader"
Michele Pavese
La terza sconfitta in campionato del Besiktas arriva nel big match dell'ottava giornata di Super Lig. La squadra di Vincenzo Italiano cade sul campo del Trabzonspor, battuta 2-0 dai padroni di casa, a segno con Ozan Tufan e Mohamed Salah. Un k.o. che lascia il Besiktas fermo a quota 15 punti, superato proprio dal Trabzonspor, salito a 16.
Al termine della gara, però, Italiano ha difeso la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando come il risultato non rispecchi pienamente quanto visto in campo: "Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. Non ho visto un atteggiamento negativo, l'unica cosa negativa è stato il risultato. Se saremo più attenti, sono situazioni che possiamo risolvere. Abbiamo un grande potenziale e lavorando possiamo fare molto meglio", ha dichiarato l'ex mister di Fiorentina e Bologna.
Il tecnico ha poi evidenziato l'assenza di Orkun Kokcu, elemento considerato fondamentale nello scacchiere del Besiktas: "Orkun è un vero leader, un vero capitano, un vero campione. Oggi abbiamo sentito la sua mancanza. Siamo arrivati spesso negli ultimi venti metri e dentro l'area avversaria, ma ci sono mancati i suoi ultimi passaggi, le sue conclusioni e la sua intelligenza di gioco. Con lui in campo forse sarebbe potuta andare diversamente".