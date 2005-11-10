Besiktas sconfitto, Italiano: "Sconfitta immeritata. Ci è mancato Kokcu, è un vero leader"

La terza sconfitta in campionato del Besiktas arriva nel big match dell'ottava giornata di Super Lig. La squadra di Vincenzo Italiano cade sul campo del Trabzonspor, battuta 2-0 dai padroni di casa, a segno con Ozan Tufan e Mohamed Salah. Un k.o. che lascia il Besiktas fermo a quota 15 punti, superato proprio dal Trabzonspor, salito a 16.

Al termine della gara, però, Italiano ha difeso la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando come il risultato non rispecchi pienamente quanto visto in campo: "Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. Non ho visto un atteggiamento negativo, l'unica cosa negativa è stato il risultato. Se saremo più attenti, sono situazioni che possiamo risolvere. Abbiamo un grande potenziale e lavorando possiamo fare molto meglio", ha dichiarato l'ex mister di Fiorentina e Bologna.

Il tecnico ha poi evidenziato l'assenza di Orkun Kokcu, elemento considerato fondamentale nello scacchiere del Besiktas: "Orkun è un vero leader, un vero capitano, un vero campione. Oggi abbiamo sentito la sua mancanza. Siamo arrivati spesso negli ultimi venti metri e dentro l'area avversaria, ma ci sono mancati i suoi ultimi passaggi, le sue conclusioni e la sua intelligenza di gioco. Con lui in campo forse sarebbe potuta andare diversamente".