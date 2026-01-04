Italiano, che succede? Bologna ingolfato in Serie A: la vittoria manca da un mese e mezzo

Non è un momento di massima brillantezza per il Bologna, che solo qualche settimana fa sperava di poter mettere le mani sul secondo trofeo dell’era Italiano e che si è invece dovuto arrendere al Napoli, non riuscendo a venir fuori dalle difficoltà riscontrate nei tempi recenti nel cammino in Serie A.

La partita contro l’Inter non era di certo delle più semplici, ma con il ko di San Siro si prolunga la striscia di mancate vittorie del Bologna in campionato, che va avanti ormai dal 22 novembre scorso, quando la compagine emiliana si era imposta con un rotondo 3-0 sul campo dell’Udinese grazie alla doppietta di Pobega e al gol di Bernardeschi. Da quel momento, sono arrivate cinque partite senza successi per la squadra di Italiano, con tre sconfitte (Cremonese, Juventus e stasera con l’Inter) e due pareggi. Una flessione alla quale l’allenatore della compagine emiliana sarà chiamato a porre freno per non allontanarsi troppo dalle migliori zone della classifica.

Le ultime 5 partite del Bologna in Serie A

1 dicembre 2025 - Bologna vs Cremonese 1-3

7 dicembre 2025 - Lazio vs Bologna 1-1

14 dicembre 2025 - Bologna vs Juventus 0-1

28 dicembre 2025 - Bologna vs Sassuolo 1-1

4 gennaio 2026 - Inter vs Bologna 3-1