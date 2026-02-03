Bologna, Italiano: "Paghiamo ogni minimo errore, non riusciamo a farne due di fila bene"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3-0 in casa contro il Milan: "La mia analisi è che eravamo molto fiduciosi, l'avevamo approcciata bene ma non stiamo riuscendo a fare due prestazioni consecutive di alto livello. Purtroppo prendiamo gol a ogni minimo errore, paghiamo ogni svarione: siamo leggerini dietro e ci fanno male. Siamo rimasti in partita provando a metterli in difficoltà ma non riusciamo a farne bene una dopo l'altra e su questo dobbiamo lavorare".

Problema mentale o tecnico?

"L'avevamo preparata così, sapevamo che loro avrebbero giocato sulla profondità ed eravamo consapevoli di affrontare questo tipo di partita. Possiamo lavorare in maniera diversa su queste situazioni di facile lettura nella quale ci siamo fatti trovare impreparati".

La Supercoppa ha avuto un impatto negativo?

"Da lì abbiamo perso un po' di brillantezza, solidità. A tratti siamo stati noi, ma non riusciamo ad avere questa continuità di prestazioni e concentrazione. Dobbiamo essere più attenti, ma eravamo arrivati con grande entusiasmo dalla partita col Maccabi grazie anche all'arrivo dei nuovi. Abbiamo tempo per rimettere le cose a posto, tra alti e bassi. Se riusciamo a trovare la chiave in questi tre mesi possiamo mettere tutto a posto".

Si aspetta di più da Orsolini e Castro?

"Normale che ogni squadra abbia i suoi trascinatori, per sbloccare la partita e far cambiare la strategia all'avversario. Chiaro che i giocatori di qualità fanno la differenza e mettono a posto partite dove non parti col piede giusto. Stiamo andando a sprazzi, facendo vedere alti e bassi che non vanno bene. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio che è quello che fa la differenza".