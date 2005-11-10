Jacobelli sicuro: "Oggi come oggi il più forte portiere del mondo è Donnarumma"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato di Gigio Donnarumma: "Gianluigi Donnarumma a Parigi ha giocato contro la Francia l’ottantaseiesima partita in Nazionale. Per una delle combinazioni che solo il calcio sa architettare, anche dieci anni fa, quando debuttò in azzurro, i primi avversari furono i Bleus. Accadde il primo settembre 2016, a Bari, l’amichevole la vinsero loro 3-1. Quel giorno, a soli 17 anni e 189 giorni il ragazzo di Castellammare di Stabia fece capire al mondo che il successore di Buffon fra i pali dell’Italia sarebbe stato lui.

Proseguendo nel suo editoriale, si sofferma poi sulla mancata candidatura del portiere del City al Pallone d'Oro: "Oggi come oggi il più forte portiere del mondo è lui. Ma non ditelo a France Football che l’ha incredibilmente escluso dalla Top 10 in lizza per il Pallone d’Oro.

Che Unai Simon campione del mondo con la Spagna lo meriti più degli altri nove, è assodato. Però, secondo voi, Donnarumma, il Donnarumma di Parigi, è meno forte di Bounou (Al-Hilal), Courtois (Real Madrid), Vizinha (Colo Colo), Joan Garcia (Barcellona), Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martinez (Chelsea), Mendy (Al-Ahli), Raya (Arsenal) e Safonov (Psg) che, peraltro, era la sua riserva?".