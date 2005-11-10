Donnarumma: “Non eravamo fenomeni dopo la Francia, non siamo scarsi adesso”

Anche il capitano azzurro Gianluigi Donnarumma ha commentato a Sky Sport il ko della Nazionale italiana a Bruxelles con il Belgio: “Barella ha parlato molto bene, bisogna essere equilibrati sia quando si vince sia quando si perde. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Dovremo analizzarla bene, secondo il mio punto di vista abbiamo preso un po’ troppi contropiedi, c’erano da fare meglio le preventive perché nel secondo tempo abbiamo rischiato veramente tanto. Miglioreremo. Però bisogna tenere la testa alta e mantenere equilibrio”.

Sei deluso?

“La verità è che, dopo una partita così tesa e bella, come quella di San Siro con la Francia, abbiamo speso così tanto da essere arrivati qui affaticati. Ci può stare, è stata una partita in cui abbiamo speso veramente tanto. Però il percorso di crescita è quello, secondo il mio punto di vista abbiamo fatto un’ottima Nations League, un ottimo girone. Nessuno si aspettava questo percorso, siamo incazzati per la sconfitta ma bisogna essere ottimisti: fa parte del percorso”.

Cosa ti porti dietro di positivo dal gruppo e anche da Mancini?

“Eravamo tutti convinti che il mister poteva risollevarci, dopo il Mondiale mancato. Tutti sapevamo che il mister ci poteva dare una mano e lo sta facendo, perché abbiamo fatto grandi partite. Il gruppo è più giovane, dobbiamo far crescere i ragazzi e bisogna che giochino nei loro club, perché facciano esperienza. Noi siamo qui per dare loro una mano, per dare loro consapevolezza che sono forti. È positivo avere giovani molto interessanti”.