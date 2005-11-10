Italia, Donnarumma: "Alti e bassi che fanno parte del percorso, siamo arrivati un po' stanchi"

Il capitano dell'Italia Gianluigi Donnarumma, ai microfoni della Rai, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Belgio. "Purtroppo fa parte del percorso, abbiamo iniziato un nuovo percorso e questi alti e bassi possono capitare. E' stata una partita splendida con la Francia, siamo arrivati un po' stanchi. Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Nessuno si aspettava questo percorso interessante in Nations League facendo ottime partite, il Belgio però è stato superiore e dobbiamo migliorare".

Quanto è importante prendere una sconfitta non all'italiana?

"La cosa che ci deve far riflettere è che abbiamo preso troppi contropiedi, bisognava fare delle preventive in più. Questa sconfitta ci può e ci deve servire, il mister lo ha già detto che bisogna rialzare la testa. Stasera ha fatto male, ci tenevamo tutti ad andare avanti".

Non c'è stata una reazione dopo i tre gol del Belgio, ha inciso la partita con la Francia?

"Si, quando giochi una partita così intensa ed entusiasmante come quella di San Siro rigiocare dopo due giorni non è facile. Non deve essere una scusa, sicuramente ha fatto sì che eravamo meno brillanti. Fa parte della crescita e bisogna non ripetere più questi errori".

Tanti cambi per questa Nazionale, dovrete aiutare Mancini in questo con i nuovi.

"Il mister è speciale, può dare una mano importante. Noi dobbiamo dare una mano ai giovani, non c'è tanto tempo perché ci giochiamo le qualificazioni all'Europeo ma devono giocare di più e fare esperienza. Ci sono giovani interessanti che ci possono dare una mano, devono andare forte e giocare di più".